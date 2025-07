La Statale 28 di nuovo bloccata dai Tir a Pornassio: strada chiusa in entrambi i sensi

Ancora un blocco totale sulla Statale 28 all’altezza di Pornassio, dove l’ennesimo incrocio tra autoarticolati ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. Il sindaco Vittorio Adolfo torna a lanciare l’allarme sicurezza, denunciando come gli autotrasportatori approfittino delle fasce orarie prive di controlli per transitare indisturbati.

Il caso arriva a un mese di distanza dalla revoca dell’ordinanza che limitava il transito dei mezzi pesanti su quel tratto: una marcia indietro da parte del primo cittadino arrivata dopo l’incontro del 24 giugno in Prefettura con Anas, Polizia stradale e il Prefetto di Imperia. Nonostante la presa di posizione iniziale del primo cittadino, era, bastata, infatti, la promessa di migliorare la segnaletica per ottenere il suo ritiro dell’ordinanza.

La nuova disposizione consente ora il passaggio solo ai mezzi pesanti con carico destinato interamente alle province di Cuneo e Imperia. Previsti controlli e sanzioni per chi non rispetta le regole.

La situazione però resta tesa, e la sicurezza lungo la SS28 continua a essere motivo di forte preoccupazione.