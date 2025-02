Barge commemora l’80° Anniversario dell'Eccidio di Crocera

Nella ricorrenza dell’80° Anniversario dell'Eccidio di Crocera, avvenuto il 26 febbraio 1945, sabato 22 febbraio, in Località Crocera di Barge, si svolgerà una cerimonia commemorativa - a cura della Città e del Comitato Intercomunale per la Valorizzazione del Patrimonio della Resistenza - per ricordare il sacrificio dei partigiani che vi persero tragicamente la vita: Bessone Bartolomeo (Vanovic), Dana Borga Pietro (Gucia), Di Lorito Dante (Silvano), Muraca Carlo (Pizzo) e Spadafora Giovanni (Lampo).

Questo il programma: