Il progetto CER Roero svela a Bra “il valore dell’energia sostenibile”

La Comunità Energetica Rinnovabile Roero è pienamente operativa e, con essa, cresce l’energia condivisa tra cittadini, imprese ed enti locali. Un progetto nato dalla volontà delle amministrazioni comunali di 22 comuni del Roero per investire nel territorio e nella sostenibilità, generando valore locale e costruendo un futuro più verde.

Dopo un ciclo di incontri nei comuni del territorio, il prossimo appuntamento sarà a Bra, il 17 febbraio alle ore 21.00, presso l’Auditorium Arpino (largo della Resistenza), a ingresso libero (non è necessaria la prenotazione).

Un momento cruciale per il progetto, perché la CER Roero si nutre della partecipazione attiva della comunità: più persone aderiscono, più l’energia condivisa diventa vantaggiosa per tutti.

"Abbiamo scelto di essere presenti in ogni Comune del Roero perché la CER trae la sua forza dal movimento collettivo di ogni singolo cittadino, dalle imprese e dagli enti locali", sottolinea Daniele Demaria, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile.

UN’OPPORTUNITÀ SENZA INVESTIMENTI NÉ VINCOLI

La CER Roero è un sistema aperto a tutti: non serve possedere un impianto fotovoltaico per aderire e beneficiare dei vantaggi della condivisione energetica. L’obiettivo è creare una rete virtuosa che ottimizzi il consumo di energia rinnovabile senza esborso per i partecipanti. "La risposta della cittadinanza sta andando oltre ogni più rosea aspettativa – aggiunge il vicepresidente Silvio Artusio Comba –. Abbiamo incontrato un pubblico numeroso, ma soprattutto attento e motivato, interessato non solo agli aspetti economici – che pure sono importanti – ma anche alla finalità più ampia di contribuire alla transizione ecologica".

L’incontro di Bra sarà un’occasione per spiegare in dettaglio come funziona il progetto, quali benefici porta e come partecipare senza cambiare operatore o affrontare spese. "La CER Roero non vende nulla, non prevede alcun esborso per i soci, ma consente di creare valore dall’energia eventualmente condivisa", chiarisce il presidente Demaria. Per chi avesse bisogno di supporto tecnico o volesse approfondire i dettagli pratici, è disponibile un team di ingegneri dell’Environment Park di Torino, con trent’anni di esperienza nel settore energetico. Tutte le informazioni sono accessibili sul sito ufficiale www.ceroero.it.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI Gli incontri sono iniziati lo scorso 16 gennaio e, dopo l’appuntamento di Bra, proseguiranno ancora in diversi comuni:

• 20 febbraio a Canale

• 21 febbraio a Sommariva Perno

• 24 febbraio a Ceresole d’Alba

• 27 febbraio a Montà d’Alba

• 3 marzo a Cherasco

Si sottolinea che anche chi non risiede in un comune aderente può entrare a far parte della comunità energetica, purché rientri nell’area di una delle otto cabine primarie di interesse prioritario della CER Roero. È il caso, ad esempio, di numerosi cittadini e aziende di Alba, Cherasco e altri Comuni della Langa che hanno già aderito alla CER Roero. Inoltre, rispondendo alle richieste di cittadini, imprese e installatori provenienti da altre zone, il progetto si estenderà ai territori di ulteriori cabine primarie limitrofe, dopo aver attivato le prime otto cabine primarie (si prevede entro il 2025). Gli utenti di queste aree possono comunque già chiedere di aderire per non perdere l’occasione del contributo PNRR 40% in scadenza il 31 marzo, come spiegato durante le serate.

UN MODELLO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

La CER Roero rappresenta un esempio concreto di come la transizione ecologica possa essere affrontata con lungimiranza e trasformarsi in un’opportunità di crescita. "Se affrontata con intelligenza anziché subita, può diventare un motore di sviluppo. Credo che la nostra comunità energetica possa rappresentare un elemento trainante di questo cambiamento", conclude Walter Cornero, consigliere ed ex sindaco di Sommariva Perno. L’appuntamento di Bra sarà quindi una tappa fondamentale per ampliare la rete e rendere sempre più concreta l’idea di un territorio che investe nella sostenibilità con un modello partecipativo e inclusivo.

Per informazioni e per i dettagli sulle serate informative, consultare il sito web: www.ceroero.it o scrivere all’indirizzo mail: info@ceroero.it.