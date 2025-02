Progetto educativo montagna: sci e natura a Limone Piemonte per gli allievi del Delpozzo di Cuneo

Si è appena conclusa con grande successo la settimana per novanta studenti delle classi terze dell’Itis Delpozzo, che hanno partecipato al Progetto Educativo Sci e Natura a Limone Piemonte, accompagnati dai docenti.

Il progetto ha permesso agli allievi di immergersi completamente nell’esperienza formativa proposta sia sotto l’aspetto puramente tecnico e culturale legato all’ambiente montano, sia sotto l’aspetto sociale di coesione e socializzazione. I ragazzi hanno svolto svariate attività, a partire dalla pratica dello sci e dello snowboard con i maestri della Scuola Sci Limone; inoltre hanno partecipato ad attività pratiche circa la sicurezza in montagna, con simulazione di ricerca in valanga con il sistema ARTVA - pala - sonda, condotte da Stefano Filipazzi (Aspirante Guida Alpina e Maestro di Snowboard) svolte direttamente sul campo neve presso il Maneggio San Secondo. Per concludere hanno partecipato alle attività pratiche sul monitoraggio meteonivometrico, riguardo la stabilità del manto nevoso e degli eventi valanghivi, sull’analisi dei dati raccolti ed elaborazione del bollettino di previsione del pericolo valanghe e nozioni di base della sicurezza in montagna, guidati dal Maresciallo Ordinario Bertranda Lorenzo (Meteomont) e dell’App. Sc. Belmondo Stefania dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Cuneo – in zona Monte Cabinovia Bottero, Laghetti.

Gli studenti hanno dimostrato interesse ed entusiasmo per le attività proposte, oltre a un comportamento adeguato e rispettoso.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con impegno e dedizione alla programmazione del Progetto montagna, che ha visto svolgere delle lezioni anche in Istituto, prima dell’uscita.

In chiusura dell’anno scolastico si effettuerà per gli stessi partecipanti una gita al Valasco, per scoprire e vivere la montagna in un’altra stagione.