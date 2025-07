La piscina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi

Ci siamo: il caldo è arrivato sul serio. Le giornate si allungano, il sole picchia forte… e chi non ha mai sognato, almeno una volta, di potersi tuffare in acqua appena rientrato a casa? Magari dopo una giornata di lavoro, o la domenica mattina, con la famiglia o gli amici.

Una piscina non è solo un bel modo per combattere l’afa, è uno spazio tutto tuo, dove rilassarti, ricaricare le energie, divertirti con i bambini o goderti un aperitivo a bordo vasca. E se hai un’attività come un hotel, un ristorante o un agriturismo, è anche un’occasione concreta per offrire qualcosa in più ai tuoi clienti.

Alpiclima insieme a Piscine Castiglione, il marchio numero uno in Italia nel settore, è pronta per aiutarti a progettare e realizzare la piscina perfetta per te.

Ci piace lavorare in modo semplice, concreto, diretto. Non esistono piscine standard: ogni piscina nasce da un’esigenza, da uno spazio, da un’idea. C’è chi la desidera piccola e intima, per godersela in giardino; chi invece immagina una vasca a sfioro con vista panoramica, o una piscina elegante e funzionale per la propria struttura ricettiva.

Partiamo sempre da un sopralluogo e da un confronto vero. Ascoltiamo le tue esigenze, ti proponiamo le soluzioni più adatte e seguiamo ogni fase: dalla progettazione alla realizzazione, fino all’assistenza post-vendita. Non sei mai lasciato solo.

Da oltre 60 anni, Piscine Castiglione realizza piscine in tutto il mondo. Il loro sistema costruttivo brevettato, il famoso Myrtha System, garantisce durata, estetica, bassi costi di manutenzione e flessibilità in ogni contesto. Noi li abbiamo scelti perché vogliamo il meglio per chi si affida a noi.

Grazie a questa tecnologia, possiamo realizzare piscine interrate, fuori terra, a sfioro, con idromassaggio integrato, per uso privato o professionale, sempre con un occhio all’efficienza energetica e alla facilità d’uso.

Costruire una piscina non è solo una scelta per oggi, ma un investimento per domani. Aumenta il valore della tua casa, migliora la qualità della vita e, se hai un’attività, ti aiuta a distinguerti. Oggi più che mai, le persone cercano luoghi dove stare bene.

Se sei un albergatore, un ristoratore, se gestisci un agriturismo o un centro benessere, sai quanto conti offrire un’esperienza completa. Una piscina ben progettata non è un “di più”: è un vero punto di forza, che si traduce in presenze, recensioni positive e clienti che ritornano.