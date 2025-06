Be come Busca: teatro, circo, musica e cinema nel ricco calendario di eventi nell’estate buschese [VIDEO]

"Be come Busca". Da leggere all’italiana o all’inglese il comune apre la porta a percorso di promozione turistica attraverso attraverso un nuovo portale digitale dove si potranno conoscere tutte le iniziative organizzate nel comune. Come quelle che accompagneranno per tutta la stagione la città ai piedi del Monviso. Un ricco calendario di evento che è stato presentato oggi, lunedì 30 giugno, presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte.

Spazio per teatro e circo nel centro storico, spettacoli, musica, cinema e incontri letterari nei luoghi più iconici: dal Parco Francotto, al Castello del Roccolo passando per il Giardino dell’Ingenio.

Un ricco calendario di eventi per ogni età.

Ancora due appuntamenti il 10 luglio e domenica 31 agosto con l’iniziativa Incontri con l’autore in Giardino, ciclo di appuntamenti negli spazi verdi del Municipio e al Parco dell’Ingenio dedicati alla narrazione e al dialogo organizzati dalla Biblioteca Civica di Busca in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Mentre si riconferma la collaborazione con la Fondazione Artea e il Salone Internazionale del Libro di Torino per la rassegna Carte da decifrare, manifestazione che ha raggiunto la sua sua edizione.

Il primo reading musicale sarà sabato 12 luglio sulla terrazza panoramica del Castello del Roccolo, con lo scrittore Paolo Di Paolo e il duo Kreis, formato dai chitarristi Francesca Naibo e Simone Massaron. Sabato 19 luglio, negli spazi della rinomata collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia, le parole dell’autrice Chiara Valerio si intrecceranno con la voce della musicista e cantante jazz Camilla Battaglia.

E oltre letteratura l’estate a Busca porta anche tanta musica. Dalla XXI^ edizione della rassegna internazionale Musicaè, organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Busca che prevede venerdì 11 luglio l’opera lirica con L’Elisir d’amore di Donizetti con Live APS.

E da quest’anno Busca entra a far parte del circuito di Attraverso Festival, curato da Produzioni Fuorivia, una rassegna di arte e paesaggio che si estende per oltre 200 km e unisce tre province - Asti, Alessandria e Cuneo – e 30 comuni dalle Alpi all’Appennino piemontese. L’appuntamento è per domenica 20 luglio al Parco - Museo dell’Ingenio, dove andrà in scena Stefano Rapone con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy.

Su il sipario. A Busca va in scena la consolidata collaborazione con Santibriganti Teatro di Moncalieri con tre spettacoli nei venerdì 11, 18 e 25 luglio, mentre torna il Teatro a Pedali a cura dalla compagnia teatrale Mulino ad Arte di Piossasco, un Festival nel quale tutti gli spettacoli teatrali sono alimentati dalla pedalata del pubblico. Venerdì 4 luglio l’appuntamento è in Piazza della Rossa con i The Kollege, tre giovani talenti, un sound che mescola rock, funk e pop con energia travolgente.

Mentre dal 31 luglio al 3 agosto, Busca sarà nuovamente protagonista della scena internazionale ospitando, per il nono anno consecutivo, il Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival.

E non mancheranno le proiezioni all’aperto. Sabato 12 luglio al Parco Francotto e sabato 19 luglio al Castello del Roccolo, tornano le attese Notti da Oscar – Cinema sotto le stelle con due serate di grande cinema all’aperto promosse dal Cineclub Méliès.

E infine la tradizione delle feste patronali con la Festa di San Luigi il 5 luglio e della Madonnina, dal 1° al 3 agosto con attività all’aria aperta nelle strade del centro storico e il Luna Park in Piazza Fratelli Mariano.

La programmazione è consultabile sui manifesti, le locandine e sul pieghevole scaricabile presente sul nuovo portale turistico www.turismobusca.it