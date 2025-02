Dalla rete idrica al nuovo complesso Andromeda, prove di cantiere in piazza Europa

Non sono iniziati i lavori in piazza Europa.

Ad aggi, non è mai stata comunicata una data di avvio dell'opera di restyling dello spazio, restyling di cui il quartiere sente l'esigenza ma in parte osteggiato per il previsto abbattimento dei cedri che caratterizzano la piazza stessa. Si sa, però, la data di fine: dovranno finire a giugno 2026, come previsto dal bando Periferie e dalla nuova scadenza dovuta alla revisione del progetto, senza il multipiano interrato.

Eppure i cantieri, in quella zona, ci sono e sono impattanti.

Si parte dal palazzo all'angolo con corso Brunet, dove ieri è stata montata la gru per l'avvio dell'intervento da cui nascerà Andromeda. Un'operazione del Gruppo Barra, che ha acquistato l'immobile dalla Fondazione CRC per realizzare 24 unità abitative di alto pregio. Orizzonte fina lavori nel 2027. Non ci sarà alcuna demolizione, come invece è stato per il complesso Atlas, sempre di Barra, in via XX Settembre. In piazza Europa si procederà con le opere di messa in sicurezza dello stabile, oltre che con la rimozione dei pannelli blu che caratterizzano l'edificio e che altro non sono che amianto.

Ma in piazza Europa sono in pieno svolgimento anche i lavori di posa delle nuove tubazioni dell’acqua: ora interessano il lato dei civici pari, lungo la stradina di collegamento tra corso Giolitti e corso Nizza, e successivamente il lato dei civici dispari, nell'area di sosta compresa tra corso Santorre di Santarosa e corso Brunet. I cantieri, che rientrano nel progetto di ACDA finanziato con i fondi Pnrr, include l’efficientamento, la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti idriche.

In tutta la zona c'è il divieto di sosta e di transito.

Sempre per la stessa tipologia di opere, anche nella zona del San Paolo è stato allestito un imponente cantiere per la posa di nuove tubazioni nell’area di via Felici, via Scagliosi e via Fenoglio. La fine lavori è prevista per la fine di maggio.