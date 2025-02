Il Comune di Savigliano tra i vincitori del contest nazionale “Giovani Wannabee!”

Il Comune di Savigliano è tra i tre vincitori del contest nazionale “Giovani Wannabee!”, promosso da Filiera Futura nell’ambito dell'edizione 2024 dell'iniziativa “+ Api. Oasi fiorite per la Biodiversità”.

L'ente ha partecipato al concorso con un video che racconta per immagini l'oasi di biodiversità del parco Mario Re Cit e che riassume gli eventi organizzati nel giugno scorso presso l'area verde, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Visite guidate, convegni ed appuntamenti che hanno coinvolto numerosi esperti, enti e realtà del territorio. Dal Rotary al Fai, dall'I.C. “Papa Giovanni XXIII” al Centro Turismo Escursionistico, passando per la Fondazione Crc, che ha erogato un contributo per le iniziative.

Realizzate da risorse interne al municipio, le riprese raccontano, insieme alla musica, la bellezza ed il prezioso valore naturalistico dell'area intitolata a Mario Re Cit, autentica oasi di biodiversità “dietro casa”. Il video del Comune di Savigliano è stato premiato insieme agli elaborati della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a quelli del Comune di Bergolo.

I premi ottenuti sono due. Il primo è rivolto agli alunni della Papa Giovanni che hanno visitato l'area verde a giugno, e prevede: un percorso didattico su fauna, flora e biodiversità, il monitoraggio da remoto di un alveare tecnologico, l'installazione di 5 casette per impollinatori selvatici e la visita in classe di un apicoltore. Il secondo è un corso di “comunicazione eco-efficace” da 20 moduli, con esperti, ideato per «rispondere alla crescente necessità di promuovere in modo originale e competente progetti sociali ed ecologici».

Il video è visibile sul canale youtube “Città di Savigliano”, oltre che sulle pagine Facebook ed Instagram del Comune.