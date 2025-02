Saluzzo: il 97° Carnevale entra nel vivo con la sfilata dei carri degli oratori

Entra nel vivo a Saluzzo il 97° Carnevale Città Saluzzo – 7° Carnevale delle 2 Province. Dopo l’investitura della Castellana, il primo grande appuntamento è in calendario domenica 23 febbraio, giorno dell’8° Carnevale degli oratori della Diocesi di Saluzzo, con la grande sfilata dei carri in programma, dalle ore 14, nel centro cittadino. In contemporanea a Rivoli (corso Susa/corso Francia), si terrà la grande sfilata dei carri del 71° Carnevale, simbolicamente aperta dal Conte Verde e dalla Contessa di Rivoli. La domenica di festa sarà preceduta sabato 22 febbraio alle 20 presso il Pala Crs (via Don Giacomo Soleri, 16) dalla polentata e dal gran ballo serale con l’orchestra Maria Ravera alla presenza della nuova Castellana e di tutte le altre maschere. Per prenotare la polentata e per avere maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it o chiamando il numero 0175/43527.

“Il Carnevale 2025 ha rinnovato interamente il gruppo delle maschere – afferma Carlo Allemano, presidente Fondazione Amleto Bertoni -. Dopo i primi appuntamenti la squadra ha iniziato a portare il saluto della città nelle Terre del Monviso. Il Carnevale è la festa dell’allegria, dei colori e del divertimento in compagnia: tutto è pronto per festeggiare insieme. Abbiamo pensato a un programma molto ricco e non mancano le novità; quest’anno all’interno del Carnevale delle 2 Province si inserisce, infatti, anche la città di Nichelino, con la sfilata dei carri di domenica 16 febbraio. La manifestazione è in crescita e siamo molto soddisfatti dei risultati e delle ricadute sulla città. Questo momento, già centrale nelle attività della città a metà Ottocento, nel tempo ha ottenuto l’importante riconoscimento di Carnevale storico dal Ministero della Cultura e oggi assume un importante valore culturale legato alla nostra tradizione. Invitiamo a seguire il programma per colorare insieme la città”.

Alla sfilata di domenica 23 febbraio nel centro cittadino parteciperanno i carri dell’oratorio don Bosco di Saluzzo (“I giullari del Marchese”), delle parrocchie di Verzuolo (“Il Pierrot innamorato”), dell’oratorio di San Chiaffredo Busca (“Le fantasie di Remy”), dell’oratorio di San Giacomo Pratavecchia (“Un Oratorio Primitivo”), dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Costigliole Saluzzo (“Bidibi Bodibi B’Uva”), dell’oratorio Sacra Famiglia di Roccabruna (“L’arca di Noè”) e quello dell’oratorio di Villar San Costanzo (“Lorax – I Guardiani dell’Ambiente”).

“Ormai da anni, il nostro carnevale, con le grandi sfilate dei carri e tutte le attività connesse, è un appuntamento centrale e imperdibile per saluzzesi e non – aggiunge l’assessore Giampiero Bravo -. Un grande ringraziamento va a chi si impegna per organizzare e per far riuscire al meglio gli eventi, alle maschere, ai partecipanti e ai carri. Anche quest’anno scalpitiamo per vivere insieme giorni di grande spensieratezza e divertimento”.