Emendamento ponti, Bergesio (Lega): “Norma fondamentale per la messa in sicurezza della viabilità dei ponti”

“Con l’emendamento che proroga i termini per l’accesso ai finanziamenti della legge 145/2018 un aiuto fondamentale per la messa in sicurezza del territorio che riguarda tutto il bacino del Po”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta l’emendamento che stabilisce la proroga dei termini di accesso al finanziamento della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito nel decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

La legge 145/2018 aveva istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, da destinare alla messa in sicurezza dei ponti esistenti, o alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali, sull’intero bacino del fiume Po.

Le risorse del fondo sono state assegnate alle città metropolitane, alle province territorialmente competenti e all’ANAS.

Il termine per l’aggiudicazione degli interventi era di 24 mesi dalla data di erogazione della prima rata del finanziamento, decorsi i quali ci sarebbe stata la revoca. Termine già slittato al 31 dicembre 2024.

“Per l’assegnazione delle risorse è stata stilata una graduatoria. Ma alla luce delle difficoltà affrontate da Comuni, Province ed Anas, alle prese con le lunghe tempistiche dell’iter delle conferenze dei servizi per l’approvazione dei lavori, con i ritardi dovuti alla pandemia e con l’acuirsi del rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione, si è resa necessaria la proroga dei termini per l’accesso ai finanziamenti. Raccolte le istanze dei territori abbiamo presentato l’emendamento che grazie al Ministro Salvini diventa legge”, dice Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato.

Il parlamentare spiega quanto previsto dal nuovo emendamento: “Al 31 dicembre 2024 non era ancora avvenuta l’aggiudicazione per molti degli interventi. Con l’emendamento appena approvato si apre una nuova importante opportunità. I beneficiari dei finanziamenti entro 15 giorni dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture la conferma di interesse a mantenere il finanziamento assegnato e la data prevista per l’aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, con decreto del Ministro delle infrastrutture verrà definito, secondo l’originaria graduatoria, l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti, a condizione che l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori avvenga entro il 31 dicembre 2025”.

“Ringrazio il Ministro Matteo Salvini per aver accolto la nostra proposta e per aver consentito che diventasse legge. Si tratta di un provvedimento cruciale, che permette di realizzare e portare a termine 76 interventi fondamentali per la messa in sicurezza della rete viaria nazionale, con un finanziamento da 250 milioni di euro di cui potranno beneficiare 17 province. Misura che conferma l’impegno della Lega per la sicurezza degli italiani”, conclude il Senatore Bergesio.