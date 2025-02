Formazione e semplificazione: il primo passo dell’Unione dei Comuni Colline di Langa e di Barolo

Riteniamo che la formazione sia fondamentale per tutti gli attori che ogni giorno si confrontano sul tema dell’edilizia e dell’urbanistica. Per questo motivo abbiamo deciso di proporre questa giornata formativa con l’avvocato Giuseppe Rossetto", spiega il presidente dell’Unione di Comuni Colline di Langa e di Barolo, Livio Genesio. "Come Unione stiamo cercando tutti insieme di migliorare i servizi, e questo è un primo passo concreto."

L’incontro si terrà il 6 marzo, dalle 9 alle 13, presso il Teatro Comunale di Monforte d’Alba, e offrirà un approfondimento sulle nuove linee guida del Decreto Salva Casa. Un tema di grande rilievo, su cui l’Unione ha voluto fornire un’occasione gratuita di formazione per tecnici comunali e professionisti del settore.

"Dal mio insediamento come presidente stiamo lavorando per velocizzare la burocrazia, in particolare nella gestione edilizia-urbanistica, cercando di snellire le pratiche e garantire un dialogo più efficace con i cittadini e i professionisti", aggiunge Genesio. "La burocrazia passa anche dalla formazione. Per questo motivo abbiamo deciso di partire da qui e di continuare con altri momenti di aggiornamento, che programmeremo in seguito. Il mio obiettivo è anche quello dei miei colleghi sindaci: migliorare i servizi, renderli più veloci e più accessibili per i cittadini."

La stessa direzione è confermata dal responsabile del servizio, Riccardo Borello, che sottolinea il valore pratico dell’iniziativa: "Abbiamo organizzato il corso non appena abbiamo avuto notizia della pubblicazione della circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e proponiamo gratuitamente questa possibilità di approfondimento a tutti i tecnici comunali e ai professionisti che operano nella nostra zona. Siamo sicuri di avere un buon riscontro da parte di tutti poiché il tema è particolarmente sentito."

L’evento è gratuito, ma per partecipare è necessario compilare la modulistica entro il 3 marzo 2025.