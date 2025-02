Il gruppo consigliare "Panero per Piasco bene comune" incontra i cittadini per tracciare un bilancio a circa sette dall’inizio del mandato del nuovo Consiglio Comunale.



Si terrà martedì 18 febbraio alle ore 20.30 presso il bar Glamour(ex bar Luly) in piazza Biandrate (mercato).



"Sarà una concreta occasione per superare i personalismi e concentrandosi sulle reali esigenze di Piasco - spiegano i consiglieri Flavio Fraire e Giovanni Carlo Panero -.

La necessità che ci siano più ascolti sulle esigenze del Comune, superando l' attività di immagine e concentrandosi maggiormente sulla sostanza.

Faremo il punto e soprattutto punteremo ad individuare scelte e azioni che offrano la possibilità di far partecipare con consulte e tavoli per i Cittadini sui servizi (mensa, sanità, sociale, trasporti, viabilità) difesa del territorio e agricoltura, adolescenti e giovani, anziani, Casa di riposo, famiglie e natalità, imprese....con attenzione alla difesa del reddito, dell' ambiente, della cultura e del turismo. Insomma ottenere Piasco moderna, efficiente, attenta alle persone e, quindi, capace di rispondere alle aspettative dei cittadini".