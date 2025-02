Sicurezza stradale e nuovo codice della strada: un incontro con i carabinieri a Monforte d'Alba

Un confronto aperto e partecipato sulla sicurezza stradale e sulle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada. È questo il tema dell’incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale di Monforte d’Alba, in collaborazione con i Carabinieri della stazione locale, in programma venerdì 28 febbraio alle 20.30 presso il Teatro Comunale di via della Chiesa 3.

L’iniziativa punta a sensibilizzare cittadini e automobilisti sulle regole di circolazione aggiornate e sulle sanzioni inasprite per comportamenti pericolosi alla guida. Il sindaco Livio Genesio ha sottolineato l’importanza di momenti di approfondimento come questo: “Ringrazio i Carabinieri della stazione di Monforte d’Alba per questa serata costruttiva, che aiuterà i cittadini a comprendere meglio le nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Il primo cittadino evidenzia il valore dell’incontro come occasione di confronto e chiarimento: “Non ci sono novità specifiche per il nostro territorio, ma il codice ha subito un inasprimento delle norme già esistenti. È importante informare la popolazione affinché possa adottare comportamenti più responsabili”.