Sotto la pioggia, il cuore cerca un ombrello

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 37 anni

Il vero amore è camminare mano nella mano in questo strano, pazzo mondo...lui è un uomo affascinante, ama il dialogo, e sa ascoltare con pazienza, 37enne, alto, moro, occhi celesti, informatore farmaceutico, divorziato, senza figli, ama viaggiare, la musica, suona il sax, il suo sogno è di incontrare una brava donna, semplice carina, ma soprattutto desiderosa come lui di amare ancora...Chiama al 3403848047!

Lui, single, 50 anni

Lui è un bell'uomo, 50enne, alto, bruno, occhi verdi, divorziato, con una figlia ormai indipendente (quindi niente più papà chioccia!), single e impiegato in una multinazionale (sì, ha un buon lavoro!). Ha molti interessi culturali e sportivi (non è solo un bel viso, ma sa anche che cos'è un libro...), cosa sta cercando? Una donna vera, per cui provare amore, passione, per una relazione, lunga una vita....non aspettare un secondo di più! Chiamalo al 340 3848047!

Lui, single, 62 anni

Se pensi di essere una signora che ama il buon vecchio stile, la cortesia e che non disdegna nemmeno una sana risata (perché, attenzione, ha anche un ottimo senso dell'umorismo), allora è ora di fare il primo passo, non farti scappare questa rarità. Lui è un uomo raro (non solo perché ha 62 anni e sembra averne 50, ma anche per l'anima che possiede). Vedovo, ma con il cuore pronto a riaprirsi, è un bell'uomo che sa di buono e profuma di fresco, ordinato, è un dottore commercialista. Chiamalo al 340 3848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 35 anni

È una stupenda, bionda, occhioni verdi, frutticoltrice, 35enne, le piacciono le cose semplici: la natura, le buone cose da mangiare, gli abbracci sinceri, è alla ricerca di un uomo che abbia voglia di costruire qualcosa di solido, come una casa, una famiglia, l'età non è importante: che tu sia più grande o più giovane, l'importante è che tu abbia voglia di vivere insieme a lei. Chiama direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 42 anni

Lei? bellissima 42enne che ha realizzato quasi tutti i suoi sogni… tranne uno: trovare un amore vero. La carriera? Ottima impiegata. Un cane fedele? Si ce l'ha. La sua cucina? È un' ottima cuoca. Se hai un cuore grande, un po’ di ironia, e soprattutto non sei allergico agli abbracci e alle risate, perché sì, il suo cane è adorabile, ma se c'è qualcuno che può batterlo in affetto e dolcezza, allora fatti avanti uomo, chiamala al 340 3848047!

Lei, single, 53 anni

Lei è una donna semplice, ma con un tocco di classe, ha un negozio di gastronomia, è vedova, non ha avuto figli, 53enne, è una bella signora piemontese, con un cuore che ha bisogno di compagnia e tanto affetto. Fa volontariato, e le piacerebbe trovare qualcuno con cui giocare a bocce, fare passeggiate, insomma un signore tranquillo, anche più maturo, con cui vivere serenamente. Chiama direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 62 anni

Lei è una simpaticissima signora, molto bella, occhioni verdi, cucina come una chef, e con l'uncinetto ci sa fare, 62enne, vive sola, desidera incontrare un uomo di buon cuore, non importa se più maturo, l'importante è che sia sincero, pronto a vivere insieme una nuova vita, lei sarebbe anche disponibile a trasferirsi, se trovasse un uomo che le faccia battere il cuore e la porti nei boschi a cercare funghi insieme (perché, diciamocelo, camminare da sola è triste!!!), chiamala al 340 3848047!

