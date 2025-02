Traffico in tilt sulla provinciale 7 a causa dell'ennesimo incidente: quattro veicoli coinvolti

Si prospetta una nuova mattinata di passione per gli automobilisti che percorrono la strada provinciale 7 dove, a seguito di un incidente stradale, il traffico risulta bloccato con la formazione di lunghe code.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 8.30 e avrebbe coinvolto quattro veicoli, ancora da chiarire la dinamica, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco di Alba per la messa in sicurezza e la Polizia locale di Bra per i rilievi del caso.

Solo pochi giorni fa, martedì 11 febbraio, nel tratto della provinciale tra l'abitato di Pollenzo e la rotatoria ai piedi di salita Bergoglio a Cherasco, un autoarticolato è uscito di strada inclinandosi nel fosso adiacente. Anche in questo caso si sono inevitabilmente create lunghe code, per il traffico particolarmente denso data l'ora che vede parecchi automobilisti raggiungere il proprio posto di lavoro. La strada era poi stata chiusa fino al pomeriggio per consentire le operazioni di rimozione del mezzo.

Al momento risulta chiuso il tratto di provinciale che da Cherasco porta a Pollenzo.

***Notizia in aggiornamento****