Il fossanese Giacomo Pellegrino al secondo mandato nel comitato regionale Pesca

Il Comitato consultivo per la Pesca della provincia di Cuneo ha nominato suo rappresentante nel Comitato Regionale Pesca, il fossanese Giacomo Pellegrino, presidente per la provincia Cuneese della Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee.

Il Comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e della fauna ittica.

“Sono molto contento per questa nomina - sottolinea Giacomo Pellegrino -, che è una riconferma del mandato precedente, segno tangibile che il lavoro svolto fino ad ora è stato puntuale e concreto, anche quando gli obiettivi da raggiungere sembravano impossibili. Ringrazio per la fiducia accordatami e assicuro il mio impegno in favore dell'ambiente e della pesca, anche perché mai come in questi anni, il Comitato della Regione Piemonte è chiamato a prendere importanti decisioni per il futuro del nostro settore. Andiamo avanti decisi e insieme vinceremo molte sfide”.