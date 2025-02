Con Blink Circolo Magico lo stupore è assicurato: questa sera a Busca “Super Woody”

“È l'unica con la Q, perchè insegna a guardare con occhi diversi e nuovi la realtà”. A Dronero, la sQuola di Magia organizzata da Blink Circolo Magico è stata anche quest’anno un grande successo, con appassionati ed aspiranti maghi provenienti da tutta la provincia Granda.

Blink è contagiosa felicità ed incredibile stupore. Nella suggestiva sede dell’associazione, a partire da novembre ed ogni martedì sera, si sono alternate lezioni teoriche e pratiche esercitazioni. Gli studenti della sQuola, grazie ai soci ma anche a maghi esterni amici del circolo, hanno avuto modo di cimentarsi in varie discipline magiche, quali magia da scena, mentalismo, matemagia, cartomagia, close-up, magia comica, manipolazione. Non è mancata anche un po’ di storia, per un curioso viaggio all’interno dell’illusione, tra miti, scoperte ed evoluzione di prestigi.

Il tutto si è concluso con una bellissima serata lo scorso venerdì 7 febbraio, in cui ogni nuovo mago si è esibito sul palco di Blink davanti ai soci che, attraverso una simpatica votazione, hanno decretato la loro entrata ufficiale all’interno del Circolo.

Bellezza e stupore che a Blink non creano soltanto un gruppo affiatato ma, grazie all’entusiasmo ed all’impegno di tutti, si trasformano in magia a portata di tutti. E proprio questa sera, sabato 15 febbraio, alle ore 21 il teatro civico di Busca ospiterà un nuovo spettacolo della rassegna magica Sim Sala Blink, l’imperdibile appuntamento con i più grandi artisti internazionali.

Protagonista niente meno che uno dei più creativi e originali prestigiatori della scena internazionale, nonché uno dei cartomaghi più premiati degli ultimi anni: Woody Aragón.

Dopo un’incredibile conferenza con i soci ieri sera e direttamente dalla Spagna, con il suo show dal titolo “Super Woody” è pronto a far vivere al pubblico di Busca una serata di altissimo livello. Battute, simpatia ed un grande carisma sapranno intrattenere e stupire anche attraverso l’incalzare “jazz” dei numeri proposti accomunati dal coinvolgimento caloroso tipico spagnolo. Previsioni, telepatia, coincidenze, divinazione, storie e viaggi inspiegabili e tanta incredibile magia per dei veri e propri "miracoli". Potrebbe apparire tutto improvvisato mentre invece sarà sorprendentemente Super Woody!

Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico dai 12 anni in su. La serata sarà in lingua spagnola e sul palco sarà presente un traduttore per rendere il tutto più comprensibile.



Biglietti da 15 € con prenotazione consigliata. Per informazioni +39 366 53 97 023 o su www.blinkcircolomagico.it, possibilità di acquisto biglietti anche su Eventbrite.



La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Dronero e Busca, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione CRC e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.