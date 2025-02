Ospedale Santa Croce di Cuneo: rinnovato il contratto del dottor Michele D'Agruma per i prossimi cinque anni

Rinnovo di contratto per i prossimi cinque anni per il dottor Michele D'Agruma, direttore della struttura complessa di Neurochirurgia presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il commento del direttore generale Livio Tranchida: “La nostra Neurochirurgia, sotto la direzione del dottor D’Agruma ha compiuto un importante salto di qualità sotto l’aspetto dell’innovazione tecnologica: apparecchiature d’avanguardia, in molti casi il top di gamma a livello nazionale, consentono l’applicazione di procedure di chirurgia mininvasiva soprattutto negli interventi al cervello. L’affiatamento dell’équipe è fondamentale per affrontare con serenità interventi molto impegnativi in termini di tempo e di richiesta di attenzione. Il dottor D’Agruma, al quale auguro buon lavoro, è la persona gusta per inseguire performance sempre migliori in un’attività che ci distingue a livello regionale.”