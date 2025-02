A Cuneo si parla di Intelligenza Artificiale nell'incontro "L’AI al servizio dell’attività di impresa: quali vantaggi?"

Nell’ambito del progetto "Insieme per un'idea", gli spazi Plin al Rondò dei Talenti di Cuneo ospitano l’evento formativo dedicato all’innovazione e, in particolare, al ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’imprenditoria. L'incontro, a partecipazione gratuita, dal titolo "L’AI al servizio dell’attività di impresa: quali vantaggi?", si terrà sabato 22 febbraio dalle 9 alle 12.30, ed è rivolto principalmente ai giovani imprenditori interessati a comprendere come l’IA possa supportare e trasformare il loro business.

L’evento sarà curato da Francesca Alloatti, laureata in Linguistica con un dottorato in Informatica, che da oltre sei anni lavora a stretto contatto con le aziende per implementare soluzioni basate su IA. Attualmente si occupa di innovazione in ambito educativo, integrando l’IA in prodotti digitali per l’apprendimento e formando le persone all’uso consapevole di questa tecnologia.

«Un’occasione per comprendere l’IA oltre i luoghi comuni e trasformarla in un’opportunità di crescita», commenta Alloatti. «Durante l’incontro si analizzeranno pro e contro dell’uso di strumenti basati su IA, sia all’interno del proprio business sia per un uso individuale, con dimostrazioni concrete su come integrarli in modo efficace».

L'incontro, il terzo nel calendario di "Insieme per un’idea", si pone dunque come un'opportunità preziosa per approfondire il tema dell’intelligenza artificiale, ormai di grande attualità e in continua evoluzione. Basta guardarsi intorno. Al recente Summit di Parigi, i leader globali hanno firmato una dichiarazione per promuovere uno sviluppo dell'IA inclusivo e sostenibile. In questo contesto, l'Unione Europea ha annunciato un investimento di 200 miliardi di euro, di cui 50 miliardi provenienti da fondi pubblici e 150 miliardi dal settore privato, per rafforzare la propria posizione nel settore. Parallelamente, la nuova amministrazione USA ha stanziato 500 miliardi di dollari per potenziare le infrastrutture legate all'IA. Dall’altra parte del mondo, la startup cinese DeepSeek ha sorpreso il mercato con un modello di IA open source altamente efficiente, che potrebbe ridefinire gli standard del settore.

Questi sviluppi evidenziano la rapida evoluzione dell'IA e la crescente competizione globale in atto, con inevitabili riscontri sui contesti imprenditoriali.