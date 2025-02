Cuneo: ultimo fine settimana per la mostra "L'essenza della vita"

Sabato 22 febbraio, alle ore 15,30, Interverrà l’artista, pittrice Ada Perona, che si esibirà con una demo- dimostrazione di pittura ad acquerello, tecnica che insegna abitualmente con maestria.

E per finire: domenica 23 alle 17 il pubblico potrà incontrare gli scultori dell’Associazione “La Foresta di Sherwood” in un evento intitolato “La trasmutazione dell’esistenza finita di un albero in opera scultorea”.

La mostra e in corso nelle sale espositive di Palazzo Santa Croce in Via Santa Croce, 6 a Cuneo e sarà aperta al pubblico venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle 15,30 alle 19.00

Referente delle iniziative: Fernanda Prudenzano – tel. 327 133 4985