Addio a Suor Vincenza, dell'ex Convento delle Orsoline di Saluzzo

"Ho creduto nel mio Signore, ora lo contemplo". Così la Comunità delle suore Orsoline di Capriolo ( Brescia) annuncia la morte di Suor Vincenza ( Nicolina) Gareri, deceduta ieri nell’infermeria del convento, all’età di 92 anni.

Era molto conosciuta a Saluzzo come suora dell’ex Comunità saluzzese delle Orsoline situata in via San Giovanni nell'alto centro storico, secoli prima casa delle Clarisse, dal XIX secolo casa delle Orsoline, che lasciarono la città e il fabbricato nel 2008.

Suor Vincenza che fu chiamata per altri incarichi anni prima, aveva molti ruoli nel convento, dove fu economa e assistente e si occupò in particolare dello studentato delle giovani che erano ospiti del collegio- pensionato.

Viene ricordata come splendida figura di religiosa, sempre attiva e disponibile. Dopo Saluzzo, fu in servizio nel Monastero di Montefelcino ( in provincia di Pesaro/Urbino) quindi nella Comunità di Setteville delle Orsoline a Roma "che aveva bisogno di una suora che guidasse l'auto" e da Roma, nel 2019 si trasferì nell'Istituto delle Orsoline, nel castello di Capriolo, dove è decedta nell’infermieria delle sorelle anziane.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 18 febbraio alle 15, presso il Monastero delle Orsoline in Capriolo. Suor Vincenza verrà sepolta nel cimitero locale.