Ceva in festa con il carnevale

Ceva è pronta per un grande carnevale, all’insegna della condivisione: si uniscono le forze e – con la co-organizzazione di Comune, Oratorio “Borsi”, Pro loco, Protezione civile, società AMA Brenta, Centro di formazione professionale e Associazione La Giostra – ci si organizza attorno a un programma variegato adatto a tutte le fasce di età.

“Il nostro intento è quello di rilanciare il carnevale – dichiara l’assessore alle Manifestazioni del Comune di Ceva Luca Prato – favorendo al massimo la collaborazione tra i vari enti e associazioni che sono interessati. Rispetto alle scorse edizioni, anche il Comune fa la sua parte coordinando le varie iniziative, per rendere l’evento il più possibile completo e apprezzato”.

Si inizia quindi sabato 1° marzo con la sfilata in costume per le vie della città, organizzata dai ragazzi dell’oratorio “Borsi”, con partenza alle ore 14 proprio dall’oratorio. C’è un tema conduttore suggerito, i Minions, ma non sarà obbligatorio seguirlo per poter partecipare. All’arrivo della sfilata in piazza del Comune (piazza Vittorio Emanuele II) ci sarà la merenda a cura del CFP, giochi per tutti con La Giostra e con i ragazzi del Palio dei rioni, nonché un flash mob a cura di Fuego Latino.

Domenica 2 marzo la festa prosegue “con due grandi novità”, evidenzia l’assessore Prato. Alle 19.30 presso il salone ex-ILSA in piazzale don Bado si terrà il Gran cenone di carnevale: prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 febbraio al numero 347 9885452; il costo è di 20 euro bevande escluse. A seguire, Veglione di carnevale alla Brenta a partire dalle ore 22, con cocktail bar e dj set che vedrà protagonista Maurizio Giuliano. L’ingresso è fissato a 10 euro, con sconti speciali a chi esibisce la ricevuta della cena (8 euro anziché 10). Il consiglio è quello di partecipare in maschera sia alla cena che al veglione.

“Il carnevale è da sempre una festa di tutti – conclude Luca Prato –: ci auguriamo che questa ‘edizione zero’ che ci vede direttamente coinvolti possa essere apprezzata, e che sancisca la ripartenza di un evento che sappia coinvolgere gran parte della popolazione”.