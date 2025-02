Inaugurata a Marene "L'auto solidale": un nuovo servizio per la comunità

Inaugurata, sabato 15 febbraio a Marene, nel cortile del Municipio ‘L’auto solidale’.

Il nuovo servizio comunale è un'importante iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune e l'associazione ‘Muovi le mani per Marene’.

All’inaugurazione dell’auto Fiat Doblò, attrezzata anche per il trasporto dei disabili, hanno partecipato il sindaco Alberto Deninotti con l'assessore alle Politiche sociali Anna Maria Mallone con assessori e consiglieri comunali e molti sindaci e amministratori locali assieme a tanti cittadini.

“L’auto solidale - afferma Deninotti - è stata pensata per supportare i cittadini in difficoltà negli spostamenti, con particolare attenzione agli anziani ultrasessantacinquenni, dando priorità a coloro che vivono soli o che hanno difficoltà nell'uso dei mezzi pubblici. Il servizio è inoltre destinato anche adulti in condizioni di disagio, con problematiche familiari o sociali, impossibilitati a muoversi autonomamente o a utilizzare altri servizi di trasporto.

Un ringraziamento - dice il sindaco - va a tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione dell’auto solidale. Una promessa che è diventata realtà grazie anche al contributo della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, alla Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, all’associazione Gurdwara Singh Sabha, a Daniele Fratelli, ad Antonio Guerra e a molti privati. Un grande plauso all’associazione Muovi le Mani per Marene e a tutti i volontari che garantiranno il servizio”.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 18, sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, entro i confini della provincia, per rispondere a necessità sanitarie e amministrative.

Le richieste potranno essere effettuate telefonicamente ai numeri 335-7234067 o 0172-743936, oppure recandosi in biblioteca il lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12.