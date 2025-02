Una donna ferita nello scontro tra un'auto e un camion carico di 430 maiali

E’ di una donna ferita in modo che si stima non grave il bilancio dell’incidente verificatosi poco dopo le 10 di questa mattina, martedì 18 febbraio, sulla Strada Reale (Sp 135), all’uscita di Caramagna Piemonte in direzione Carmagnola, di fronte al TerapeutiCenter.

Qui, secondo una dinamica ora al centro degli accertamenti istruiti dai Carabinieri della Stazione di Marene, la vettura condotta dalla donna è andata a scontrarsi con un camion con rimorchio adibito al trasporto di animali e in quel momento carico di ben 430 "suinetti", maiali da poco slattati, di taglia media.

Dopo lo scontro l’auto è finita fuori strada e per liberare la donna dall’abitacolo e consentire al personale del 118 di prestarle le dovute cure prima di disporne il trasporto in ospedale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con squadre partite da Saluzzo e dal Distaccamento volontari di Racconigi.

Illeso invece il conducente del mezzo pesante, danneggiato però al punto che è stato necessario organizzare l’arrivo sul posto di un altro camion con rimorchio sul quale trasbordare gli animali, nessuno dei quali avrebbe subito conseguenze a seguito dell’urto.