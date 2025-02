Social Media: opportunità e rischi. A Cuneo un Incontro di riflessione dall’Associazione "Nuovo Corso Giolitti"

Martedì scorso, presso l'associazione di promozione sociale "Nuovo Corso Giolitti" di Cuneo, si è svolto un interessante incontro dedicato ai social network. A guidare la serata è stato uno studente del 4^ anno dell’Istituto “S.Grandis” di Cuneo, che ha saputo coinvolgere i presenti in una riflessione sui vantaggi e i pericoli dell'uso dei social, offrendo spunti pratici per un approccio consapevole, soprattutto da parte dei genitori.

Un mondo connesso, tra opportunità e insidie

L'incontro ha preso il via analizzando l’evoluzione della comunicazione con i social media, sottolineando come siano diventati strumenti potenti per informarsi, esprimersi e creare relazioni. Tuttavia, dietro le interazioni digitali si celano complessi meccanismi economici e algoritmici che influenzano ciò che vediamo e condividiamo.

Tra i temi trattati, particolare attenzione è stata posta sulle cosiddette "bolle di filtraggio", ovvero quei meccanismi che ci mostrano solo contenuti in linea con le nostre preferenze, limitando la nostra esposizione a opinioni diverse. Si è discusso anche del trattamento dei dati personali, sempre più preziosi per le piattaforme social, e del loro utilizzo a fini pubblicitari.

Il ruolo dei genitori nell’educazione digitale

Uno dei momenti più apprezzati della serata è stato il dibattito su come i genitori possano accompagnare i figli nell’uso sicuro e responsabile dei social. Sono emersi alcuni consigli pratici:

Dialogare apertamente con i ragazzi per comprendere il loro mondo digitale, senza demonizzarlo.

Stabilire regole chiare, evitando di fornire disponibilità economica diretta sugli smartphone per ridurre il rischio di acquisti inconsapevoli.

Monitorare senza invadere, creando un ambiente di fiducia che permetta di intervenire in caso di necessità.

Sempre più persone partecipano ai nostri incontri!

L'evento ha riscosso grande interesse, confermando come il bisogno di informarsi e confrontarsi su temi di attualità sia sempre più sentito. "Nuovo Corso Giolitti" continua così il suo percorso di incontri dedicati alla cultura e al sociale, con appuntamenti sempre stimolanti.