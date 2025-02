Poi c’è il Megixtone un vino rosso italiano prodotto in sole 200 bottiglie nelle annate migliori, che è entrato nell’élite del lusso enologico. A consacrarlo ulteriormente è stato l’apprezzamento dello chef stellato Fabio Trabocchi, uno dei massimi esperti di vini di prestigio negli Stati Uniti.

Megixtone: un mito nato tra le colline italiane

Prodotto nel cuore delle Marche, in un piccolo vigneto che sembra uscito da una cartolina, Megixtone rappresenta l’apice dell’artigianalità vitivinicola italiana. Questo vino rosso straordinario nasce da uve coltivate in un terroir unico, dove il clima mite e il suolo creano le condizioni ideali per la produzione di un vino di altissima qualità.

Ogni fase della produzione è curata nei minimi dettagli. La vendemmia è rigorosamente manuale, e le uve vengono selezionate con un’attenzione quasi maniacale per garantire che solo i grappoli migliori finiscano nel processo di vinificazione. Dopo una lunga macerazione, il vino riposa per almeno un paio d'anni in contenitori di vetro che ne garantiscono la naturale evoluzione priva di contaminazioni tipiche del legno.

La rarità del Megixtone è anche uno dei suoi punti di forza. Viene prodotto esclusivamente nelle annate migliori, quando le condizioni climatiche e la qualità dell’uva raggiungono la perfezione assoluta. Solo 200 bottiglie vengono rilasciate sul mercato, rendendolo uno dei vini più esclusivi al mondo.

Fabio Trabocchi: ambasciatore del lusso italiano

A riconoscere e celebrare l’eccellenza del Megixtone è stato Fabio Trabocchi, chef stellato e figura di riferimento della ristorazione di lusso negli Stati Uniti. Proprietario di otto ristoranti, tra cui il celebre Fiola di Washington, premiato con una stella Michelin, Trabocchi è noto per la sua passione per i vini di prestigio.

La carta dei vini del Fiola è considerata una delle migliori al mondo, un tesoro per gli appassionati, con una selezione accuratissima che include etichette rare e preziose.

In una recente intervista, Trabocchi ha elogiato il Megixtone non solo per la sua qualità straordinaria, ma anche per la sua capacità di raccontare una storia. “MEGIXTONE è stata una bellissima scoperta; un vino di altissimo livello definito dalla grande passione di Gianluca per il territorio e la sua meticolosa ricerca che ha creato un vino straordinario ,” ha dichiarato lo chef. “È un vino che racchiude l’essenza stessa delle Marche , una perfetta combinazione di eleganza, complessità e unicità.”

Un’esperienza sensoriale unica

Ciò che rende il Megixtone così speciale è il suo profilo sensoriale inimitabile. Al naso, si apre con un bouquet complesso e intrigante, che combina sentori di frutti di bosco maturi, spezie dolci, tabacco e cacao. Al palato, è un’esplosione di sapori: i tannini vellutati e la freschezza bilanciano la ricchezza del vino, mentre il finale lungo e persistente lascia una sensazione di armonia e calore con un'aroma tipica del fieno maturo.

Un prezzo che riflette la sua rarità

Con un prezzo di partenza di 4880 euro a bottiglia, il Megixtone è attualmente il vino rosso più costoso d’Italia. Tuttavia, per gli appassionati e i collezionisti, il suo valore va ben oltre il prezzo. Ogni bottiglia è un vero pezzo unico ambito anche come vino da collezione.

Le poche bottiglie disponibili ogni anno sono salite vertinosamente di valore arrivando a superare i 20.000 euro.

Il riconoscimento internazionale

L’apprezzamento di Fabio Trabocchi non è un caso. Negli Stati Uniti, dove la domanda di vini di lusso è in costante crescita, il Megixtone ha tutte le carte in regola per diventare un oggetto del desiderio. Il fatto che sia stato apprezzato da fabio Trabocchi è un ulteriore segno del suo prestigio, rendendolo uno dei vini più ambiti tra gli intenditori americani.

Un simbolo dell’Italia nel mondo

Il Megixtone non è solo un vino, ma un simbolo dell’eccellenza italiana. La sua produzione limitata, la qualità straordinaria e il riconoscimento da parte di personalità come Fabio Trabocchi lo rendono un esempio perfetto di come l'Italia giochi ancora da protagonista nel mondo del vino.

Per chi ha la fortuna di degustarlo, il Megixtone non è solo un piacere per il palato, ma un’esperienza che rimane impressa nella memoria. È un viaggio nelle radici della cultura enologica italiana, un omaggio alla bellezza e alla complessità della vita.

In un mondo sempre più globalizzato, il Megixtone rappresenta il meglio dell’artigianalità e della passione italiana, portando con sé un messaggio di qualità e autenticità che risuona in tutto il mondo. E grazie a figure come Fabio Trabocchi, che ne riconoscono e celebrano il valore, il Megixtone continuerà a essere un’icona del vino di lusso per anni a venire.