La verza biologica di Cuneo protagonista dello show cooking Campagna Amica all'Open Baladin Cuneo

Sarà la verza biologica Made in Cuneo la protagonista del prossimo show cooking Campagna Amica all'Opne Baladin Cuneo, in piazza Foro Boario domani 20 febbraio, dalle 18 alle 20.

Al centro dello show cooking ci sarà la verza che Andrea Giaccardi e Manuela Nicola coltivano con metodo biologico nell’azienda ortofrutticola L’Orto del Pian Bosco a Fossano, in frazione Loreto, aderente alla rete Campagna Amica.

“Piantiamo la verza dopo i legumi – spiega Manuela Nicola – per sfruttare l’azoto fissato nel terreno, che così risulta più fertile. Essendo certificati biologici dal 1997 non facciamo nessun tipo di trattamento e per contenere le infestanti usiamo una pacciamatura biodegradabile. Prestiamo attenzione anche a non sprecare l’acqua: l’irrigazione avviene esclusivamente con la manichetta, goccia a goccia”.

In questo modo le proprietà organolettiche del prodotto rimangono inalterate, conservando tutte le fibre, le vitamine A, C, E e K e i minerali come il potassio, ottimi per la prevenzione di malattie cardiovascolari e tumorali o, semplicemente, come toccasana per rimettersi da raffreddori e influenze tipici di questa stagione.

Durante lo show cooking di Campagna Amica, mentre Manuela presenterà la verza bio e il metodo di coltivazione, insegnanti e studenti del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione realizzeranno in diretta tre ricette che valorizzeranno questo ortaggio invernale, da assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin.

Ed è proprio grazie al racconto dei produttori agricoli che i partecipanti viaggiano attraverso montagne, vallate, colline e pianure della Granda alla scoperta di storie contadine, aneddoti curiosi e ricette da replicare a casa. Insomma, un altro appuntamento da non perdere, targato Coldiretti e Open Baladin, in un sodalizio di gusto e prodotti tipici ormai irrinunciabile per un pubblico in continua crescita.

“Una nuova occasione – commenta il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – per scoprire da vicino le piccole realtà produttive che costellano il nostro territorio avendo a cuore la tutela dell’ambiente e della biodiversità. È il primo tassello capace di innescare il circolo virtuoso del consumo ragionato e consapevole, che premia i produttori agricoli ma anche i consumatori, che hanno la garanzia di portare in tavola cibo buono, sano e genuino”.

Appuntamento dunque per giovedì 20 febbraio alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).