Emergenza abitativa e servizi sociali dall'Alta Langa al Roero: "Dobbiamo ascoltare e programmare con il territorio"

Costruire un dialogo continuo con i Comuni per affrontare insieme le sfide sociali: è questa la linea seguita dal Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, che ha avviato una serie di incontri con le amministrazioni locali per raccogliere istanze e trovare soluzioni condivise. Dopo il primo appuntamento di martedì 18 febbraio a Bossolasco, presso la sede dell’Unione Montana Alta Langa, il percorso proseguirà il 28 febbraio nel Roero.

Un metodo che il presidente del Consorzio, Gianfranco Bordone, definisce costruttivo e necessario: "È stata una bella occasione per rafforzare il rapporto con le amministrazioni e ascoltare da vicino le criticità del territorio. La partecipazione attiva dei sindaci ha permesso un confronto concreto sulle problematiche locali".

Tra le principali difficoltà emerse, il problema degli alloggi disponibili e della loro gestione economica, con particolare attenzione alla copertura delle spese correnti. "Abbiamo discusso della possibilità di agganciarci a iniziative già in corso per sostenere i costi di gestione degli immobili, un aspetto fondamentale per garantire l’accoglienza e la stabilità delle persone in difficoltà", ha sottolineato Bordone.

L’incontro di Bossolasco ha anche evidenziato la necessità di coinvolgere più direttamente alcune aree con incontri mirati su scala distrettuale. "Non tutti i territori erano rappresentati, per motivi logistici o altri impedimenti. Per questo motivo intendiamo organizzare incontri più ristretti, per dare spazio anche alle voci che martedì non hanno potuto essere presenti".

Un’attenzione particolare sarà riservata al confronto con gli operatori sociali, che quotidianamente si interfacciano con le amministrazioni locali. "Anche se il dialogo tra operatori e sindaci è costante, momenti di confronto come questi sono essenziali per mettere in comune le forze e costruire strategie condivise per il futuro", ha concluso Bordone.

Dopo l’Alta Langa, il metodo partecipativo del Consorzio farà tappa nel Roero il 28 febbraio, con l’obiettivo di proseguire il percorso di ascolto e trovare soluzioni efficaci per il potenziamento dei servizi alla persona.