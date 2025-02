A Mondovì un incontro gratuito per imparare ad usare i social media

Ha preso il via, nella sera di mercoledì scorso con "I Segreti delle Bollette", il ciclo di incontri gratuiti aperti a tutti che affronterà temi di largo interesse, organizzato da Confcommercio As.Com. Mondovì.

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione a questo primo incontro, che fa ben sperare nell'iniziativa in cui crediamo fermamente: proporre alla cittadinanza temi sui quali confrontarci, dei quali si parla ogni giorno ma che spesso esigono risposte da parte di esperti del settore" - commentano dall'associazione.

Il prossimo appuntamento è per lunedì 24 settembre alle ore 20,30 ed affronterà un tema caro anche ai giovanissimi: come utilizzare i "social" e pubblicare contenuti interessanti e di successo. Sarà la prima di una serie di "lezioni" interattive e informali che avrà lo scopo di svelare i trucchi per aumentare follower e like sui propri canali online.

Tutti gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti: siamo inoltre disponibili a valutare richieste di approfondimento su argomenti che possano essere inseriti nelle future serate.

Vi aspettiamo numerosi lunedì 24 febbraio alle ore 20,30 presso la nostra sede in Piazza Roma 2 a Mondovì.