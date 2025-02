Obiettivo raggiunto: Simone Grazioso è tra i quattro finalisti di Masterchef 14

Sono rimasti in quattro nella cucina e Simone Grazioso è uno di loro: l'impresario edile di La Morra è in finale della 14ª edizione di Masterchef, il più noto show-cooking della televisione italiana.

Partito quasi in sordina, contraddistinguendosi sempre per il carattere schietto, al limite dello sfrontato, puntata dopo puntata Simone si è guadagnato a suon di piatti la fiducia dei tre giudici del programma di Sky Uno, gli chef stellati Antonino Canavacciuolo, Stefano Locatelli e Bruno Barbieri. L'ultimo step ieri sera, giovedì 20 febbraio, in una puntata dove Grazioso, insieme agli altri tre compagni rimasti in gara dopo la Mistery Box, ha potuto addirittura cucinare nei prestigiosi locali di un ristorante Tre Stelle Michelin.

Ma andiamo con ordine. Simone ha stradominato la Mistery Box iniziale, con un piatto a base di seppia scottata e albicocche sfumate con la birra che ha voluto chiamare "Wedding Day": "Perché a me i matrimoni piacciono tanto", ha spiegato.

Con i complimenti della vincitrice dell'edizione precedente, Eleonora Riso, e del fidanzato-chef Nicolò Califano che l'anno scorsò terminò al quinto posto, e l'approvazione di tutti e tre i giudici, Grazioso ha vinto la prova guadagnandosi il vantaggio di poter mettere in difficoltà un paio di colleghi nel successivo "Pressure Test".

Vantaggio totalmente sfruttato: entrambi i concorrenti nel mirino da Simone sono finiti tra i peggiori, con Franco che ha dovuto saltare la prova in esterna e finire direttamente al Pressure Test. Per Simone Grazioso i complimenti della chef Amanda Eriksson alla replica del suo piatto non sono bastati per vincere la prova, finita nella mani di Anna, ma l'albese si è comunque classificato secondo.

La gara in esterna si è invece svolta nello splendido scenario della costiera amalfitana, più precisamente nelle cucine del ristorante tri stellato "Quattro Passi" di Nerano, in provincia di Napoli. Ad attendere i concorrenti, i quali oltre che per i giudici dovevano cucinare per altri 6 commensali, i titolari del ristorante, Antonio e Fabrizio Mellino, padre e figlio della struttura.

Un'esperienza indimenticabile per i concorrenti: Simone Grazioso ha dovuto replicare il "Wafer di triglia", un filetto di triglia scottato con una cottura particolarissima e presentato tra due waffel costruiti ovviamente in modo artigianale. Complimenti, ma anche qualche osservazione da parte dei giudici, che hanno solo "semi promosso" Simone: non al punto da fargli vincere la prova, andata ancora ad Anna che è stata così la prima finalista di Masterchef 14.

Finale che per il 36enne albese è passata ancora volta attraverso il Pressure Test: due step a disposizione per raggiungere il traguardo, con un piatto grigliato a base di carne ed uno invece di pesce, per la precisione ostriche. Chi si salvava al primo step saliva subito in balconata. Il concorrente langarolo ha scelto come prima cucinata le ostriche: "perché mi piacciono tanto e le cucino sempre" la motivazione addotta.

Non gli è andata bene: il suo piatto "Ostrica alternativa" non ha pianamente convinto i giudici, che lo hanno rimandato al gradino successivo.

E qui ha fatto centro: pieni voti per "Casa", un filetto di Wagyu marinato alla soia e carota alla griglia con composta di mirtilli e brodo che ha spedito Simone Grazioso in balconata consegnandoli la finale di Masterchef 14 insieme con Anna, Mary e Jack: saranno loro quattro a contendersi i 100.000 euro in palio per il vincitore.

La finale giovedì prossimo 27 febbraio alle 21.15 su Sky Uno. E prepariamoci a vedere qualcosa di Langa nel menù personale presentato da Simone Grazioso: interrogato in merito da parte di Locatelli, Barbieri e Canavacciuolo, l'impresario ha detto che sarà un menù dove trionferanno l'amore per la moglie e la figlia, ma anche per la sua terra, le Langhe. Una finale tutta da seguire.