Adeguatezza e sostenibilità nella Previdenza Inarcassa e il dialogo con gli Associati

Nell’ambito delle attività di assistenza e di previdenza rivolte agli Architetti e agli Ingegneri Liberi Professionisti, Inarcassa provvede a monitorare costantemente affinché le prestazioni svolte a favore dei propri iscritti vadano nella direzione di garantire l’adeguatezza delle prestazioni ma, soprattutto, la sostenibilità delle stesse in funzione delle molteplici prestazioni erogate.

Abbiamo chiesto all’Arch. Fabrizio Rocchia, attuale Delegato e candidato alle prossime elezioni Inarcassa per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti all’Ordine Architetti Cuneo quali siano gli obiettivi e gli impegni che Inarcassa si prefigge nell’ambito dell’adeguatezza, della sostenibilità e per migliorare il dialogo con i propri Associati.

Cosa si intende quando si parla di adeguatezza delle prestazioni?

Inarcassa si impegna costantemente per garantire ad ogni iscritto le prestazioni più adeguate rispetto al montante contributivo versato. In particolare ci si riferisce anche a valutazioni sull’equità della Prestazione Previdenziale assunte dopo l’entrata in vigore della Riforma pensioni del 2012 la quale, per gli effetti prodotti dalla Legge 335 del 1995 sulle pensioni pubbliche, ha determinato riduzioni significative degli importi pensionistici ben presenti nella memoria collettiva.

Da questa esperienza, però, Inarcassa - così come tante altre Casse previdenziali private - ha introdotto alcuni correttivi che sono serviti ad attenuare un po’ quegli effetti (ad esempio Tassi di Sostituzione adeguati), pur conservando l’obiettivo primario della sostenibilità.

Ci spiega cosa si intende per sostenibilità?

L’impegno sulla sostenibilità attuato da Inarcassa deriva dalla sua missione di gestire il sistema previdenziale e assistenziale per i Liberi Professionisti Architetti e Ingegneri e implica approfondite valutazioni economico-finanziare di lungo periodo - superiore ai 50 anni - finalizzate a preservare il patrimonio che dovrà garantire tutte le prestazioni pensionistiche, attuali e future.

Le azioni di sostenibilità sono condotte secondo il principio della doppia materialità; si tiene, dunque, in considerazione sia come Inarcassa e il valore degli investimenti siano influenzati dai rischi e dalle opportunità legati alla sostenibilità, sia come l’Ente, attraverso i suoi investimenti, abbia un basso impatto sulle persone e sull'ambiente.

Cosa intende con investimenti che abbiano un basso impatto sulle persone e sull'ambiente?

Come detto poco fa le attività svolte nello scorso quinquennio sono state finalizzate alla crescita di Inarcassa che, ad oggi, si è distinta per gli ottimi risultati conseguiti e per la qualità dei servizi erogati.

L’attenzione alla sostenibilità economica di lungo termine, come detto poco fa, ha sempre guidato i membri della CdA e del CND, prova ne sia che le verifiche periodiche attuariali elaborate nei vari bilanci tecnici hanno superato gli “stress test” evidenziando un elevato rating ESG di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Quali sono gli obiettivi per il futuro, sempre finalizzati alla sostenibilità di lungo periodo di Inarcassa?

Dal 2017 Inarcassa ha sposato i Principi di Investimento Responsabile, così come la quasi totalità dei gestori a cui affida il proprio patrimonio. Per rafforzare e confermare il suo impegno nella sostenibilità, Inarcassa ha aderito al Forum per la Finanza Sostenibile, associazione senza scopo di lucro nata nel 2001 con la finalità di promuovere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi di investimento.

A metà del 2023, al fine di contribuire in modo significativo all'azione climatica e influenzare positivamente le politiche aziendali di importanti società quotate a livello globale, è stata sottoscritta l’iniziativa Climate Action 100+ in qualità di Investor supporters in linea con l’impegno di Inarcassa a contribuire alla transizione verso un futuro sostenibile ed ampliare il dialogo con le imprese che svolgono un ruolo chiave nel promuovere la transizione globale verso net zero.

Parliamo adesso del dialogo con gli Associati. Spesso alcuni Enti peccano nel dialogo con l’esterno: Inarcassa come si rapporta con i propri Associati?

Inarcassa offre molteplici soluzioni per il confronto e la consulenza, sua a livello nazionale, sia attraverso i Delegati sul territorio.

Il portale iOL Inarcassa permetto ad ogni iscritto di poter accedere a tutte le informazioni utili in materia di previdenza e assistenza. In particolare ogni Associato può monitorare costantemente la propria posizione previdenziale e rivolgere domande tramite PEC oppure inviare quesiti tramite la sezione “Inarcassa Ascolta e Risponde” dello stesso portale iOL.

Da luglio 2024, inoltre, è attivo il servizio “InarConsulenza” che fornisce a tutti professionisti e alle società assistenza per risolvere situazioni complesse che necessitano di un confronto con gli esperti previdenziali.

Ci ha parlato di confronto e consulenza a livello nazionale; sul territorio come avviene questo dialogo con gli Associati?

Ogni provincia ha uno o più Delegati in rappresentanza degli Ordini degli Architetti e Ingegneri. Il numero dei delegati varia a seconda del numero degli iscritti presso ciascun Ordine e, in Provincia di Cuneo, sono presenti due Delegati.

I nostri riferimenti sono pubblici ed ogni iscritto può contattarci tramite mail o telefonicamente per illustrare la propria posizione, per confrontarsi sui passaggi da intraprendere per riscattare o ricongiungere periodi previdenziali versati in altri Enti, per risolvere contenziosi con Inarcassa in merito a ritardi o mancati pagamenti dei contributi, etc. Mi preme sottolineare che ogni tipo di assistenza, sia sul territorio, sia con contatti e appuntamenti con gli uffici (anche con appuntamento a Roma presso gli Uffici Inarcassa) non ha alcun aggravio di costi per l’Associato in quanto viene svolta dai Delegati in modo totalmente gratuito.

Personalmente, dal 2020 al 2025, ho avuto richieste da oltre trenta Architetti ai quali è stata fornita nell’immediato la necessaria assistenza per risolvere il problema. Una parte di loro ha risolto con la sola mia assistenza, mentre in altri casi particolari - previa delega fornita dall’interessato - mi sono interfacciato con gli Uffici di Inarcassa per agire nel migliore dei modi a tutela dell’Associato.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet https://www.inarcassa.it/ oppure contattare l’Arch. Fabrizio Rocchia (e.mail f.rocchia@studioarchigeo.com - cell. 3356110431)