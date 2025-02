Confcommercio provincia di Cuneo ha incontrato l’assessore regionale Marina Chiarelli

Recentemente il Consiglio direttivo di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo è stato ospitato dall’assessore regionale Marina Chiarelli al nono piano del Grattacielo della Regione Piemonte. Presente la rappresentanza delle nove Associazioni territoriali (Cuneo, Alba, Bra, Carrù, Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano), dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo e del Terziario Donna, per illustrare le necessità in tema di sviluppo turistico e culturale della Granda, che potranno portare riscontri sicuramente positivi anche al commercio di vicinato ed alle infrastrutture.

“Si è trattato di un incontro – interviene Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – molto positivo, durante il quale si sono esaminate le tematiche legate alle deleghe dell’assessore, Turismo, Cultura, Sport, Pari Opportunità e politiche giovanili” .“Gli interventi dei presenti all’incontro – precisa Rinaudo - hanno delineato e approfondito le linee d’azione sulle quali porre le basi per l’azione di sviluppo della Regione, in particolare il tema generale della lotta all’abusivismo ed all’illegalità, che Confcommercio porta avanti da tempo organizzando annualmente la Giornata della Legalità”. Come sottolineato dall’assessora, il Piemonte è ricco di residenze storiche e borghi che possono diventare locations esclusive per eventi e turismo esperienziale. Per valorizzarli al meglio, è fondamentale metterli in rete.

Insieme a Confcommercio della provincia di Cuneo si è avviata una collaborazione che verrà estesa a tutte le realtà provinciali, creando un sistema che dia visibilità e opportunità a questi luoghi unici.