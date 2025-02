Furto alle Perle di Dronero: bottino di circa 3.000 euro in contanti

Celere intervento nel tardo pomeriggio di venerdì 21 febbraio, alle ore 18:50, da parte dei Carabinieri di Peveragno, per un furto presso la Casa della Divina Provvidenza “Le Perle” di Dronero.

La struttura, gestita dalle suore, ospita donne con gravi disabilità cognitive ed al momento dell’accaduto era ancora presente il personale.

Da quanto si apprende dal comando operativo della stazione di Cuneo, forzando il cancello del giardino ed entrando da una finestra al primo piano, i malviventi hanno così avuto accesso alla struttura.

Nello specifico si sono introdotti all’interno dell’ufficio di Suor Anna, la madre superiora, portando via una ingente somma di denaro: circa 3.000 € in contanti.



Le indagini sono in corso.