Facilitatori digitali: le Acli di Cuneo ricordano che è sempre attivo il servizio gratuito

Le Acli di Cuneo ricordano che è sempre attivo nei Comuni della provincia di Cuneo, il servizio dei “Facilitatori Digitali”, avviato a suo tempo proprio della ACLI Prov.li Cuneesi.

Il servizio prevede l’aiuto alle persone che vogliono attivare e configurare la Carta d’Identità Elettronica o verificare il proprio SPID, ed è possibile prenotarsi recandosi nel proprio Comune di residenza oppure con pochi semplici passaggi sul web, accedendo allo “Sportello Virtuale”.

Basta cercare il sito: https://www.paonline.it/SportelloVirtuale/TD0617/SportelloVirtuale.html e successivamente scegliere la provincia di Cuneo. In ordine alfabetico appariranno i Comuni aderenti, e scegliendo il proprio, accedere agli appuntamenti.

Ad esempio il Comune di Cherasco propone il giovedì pomeriggio e fasce di 30 minuti a scelta, mentre quello di Caraglio il venerdì mattina, sempre con appuntamenti di mezz’ora.

Il Comune di Cuneo indica tre punti di ricevimento fra cui il Movicentro di Piazzale della Libertà 16, l’ASL CN1 al piano terra di Via Carlo Boggio 12 e l’ufficio anagrafe nel Palazzo Comunale in Via Roma 28.

Il servizio è molto utile soprattutto per le persone anziane e meno informatizzate, come ricordano dalla FAP Acli di Cuneo e può servire ad avere accesso ai servizi digitali delle piattaforme pubbliche, in conformità con il piano “Italia Semplice”, ideato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione.