A San Maurizio di Frassino viene riproposta la “Baio de l’Ubac de Fraisse”

Torna la “Baio de l’Ubac de Fraisse” domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo.

Due sono gli aspetti che caratterizzano i personaggi di questa che è la più piccola tra le "Baio” della valli occitane.

Il primo riguarda i numeri: il corteo di questa "Baio" è infatti il più piccolo dell'intera vallata. Quest'anno, i figuranti saranno 24, il numero comunque più alto raggiunto in tempi recenti.

Il secondo è invece legato all'apparente mancanza di gerarchie.

I costumi sono molto semplici ma particolari .

Ogni personaggio ha un ruolo ben definito all'interno del corteo.

I personaggi sono: Lou viéi e la viéio, Lou medic, l’arlequin, l’espous e l’edpouzo, lou re e la regina, “aquel che cuéhi i ùou e aquel quel a coumpanho là Baio”, i sounadur e i tamburin.

“La Baio di San Maurizio – spiega il sindaco di Frassino Roberto Ellena - si colloca nel quadro delle Baio che in valle Varaita hanno come massima espressione quella di Sampeyre.

Questa manifestazione ha origini antichissime, forse millenarie, perché deriva dagli antichi riti pagani di fertilità e di risveglio della primavera e porta con sè anche un momento di socializzazione. E quest' anno, in particolare, con la discesa a Frassino della Baio, vi sarà il pieno coinvolgimento di tutta la comunità di Frassino e non solo. A me personalmente e all’amministrazione comunale ha fatto molto piacere la sua riproposizione.

Un plauso lo merita senza ombra di dubbio l'avvocato Gianpiero Boschero, grandissimo esperto e conoscitore della materia, che ha curato, con il prezioso aiuto degli abitanti della borgata e del paese tutto, emigrati compresi e dei membri adottivi della comunità, la riproposizione della storica manifestazione”.

Programma

Associazione San Maurizio

Baìo dё l’Ubac dё Fraise o di San Maurizio

Questa festa ha origini antichissime, millenarie, perché deriva dagli antichi riti pagani di fertilità e di risveglio della primavera.

Saranno coinvolti circa venticinque di figuranti che, con i loro tre suonatori, faranno visita alle famiglie delle diverse borgate della frazione, con conclusione nel capoluogo, secondo il seguente programma:

- Domenica 23 febbraio: dalle ore 11 alle ore 18. A piedi dalla sede dell’associazione (ex scuola elementare) alla borgata Vittone (andata e ritorno), attraversamento della borgata San Maurizio, da questa alla borgata Cassiera (andata e ritorno).

- Domenica 2 marzo: dalle ore 11 alle ore 19. A piedi dalla sede alla borgata Grande e suo attraversamento, in autovettura al capoluogo di Frassino con sosta alla borgata Meira La Ca’, a piedi dall’attuale municipio al vecchio.