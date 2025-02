Convocata l’assemblea dei sindaci del saluzzese: designati presidente e vice del distretto nord ovest dell’AslCN1

Il sindaco di Saluzzo Franco Demaria ha convocato nel pomeriggio di martedì 18 febbraio l’assemblea dei sindaci del Saluzzese.

All’ordine del giorno, l’approvazione del regolamento del Distretto Nord Ovest dell’Asl Cn1 e, in seguito, la nomina del presidente e del vice.

Il Distretto Nord Ovest dell’Asl Cn1 è formato dai Comuni di Saluzzo, Bagnolo, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Costigliole, Crissolo, Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Venasca e Verzuolo.

Oltre ai primi cittadini, sono stati inviati anche i vertici dell’Asl Cn1: il direttore generale Giuseppe Guerra, la direttrice sanitaria Monica Rebora, il direttore del Distretto Nord Ovest Walter Peiretti, Roberta Ramundi, coordinatrice del personale amministrativo del Distretto Nord Ovest.

Dopo il via libera al regolamento, sono stati indicati il sindaco di Verzuolo Giampiero Pettiti come presidente del comitato e il collega di Revello Paolo Motta come vice.

“Come referente dell’assemblea dei sindaci del Saluzzese – spiega Demaria – ho pensato di invitare i responsabili della nostra azienda sanitaria in modo che potessero aggiornare il territorio sull’iter per arrivare alla realizzazione del nuovo ospedale e per illustrare i nuovi servizi che stanno partendo nelle attuali strutture dell’Asl Cn1”.

L’assemblea, inoltre, ha nominato i rappresentanti del Saluzzese per il Comitato dell’ospedale del Nord-Ovest della provincia: per l’area di pianura il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo subentra al posto di Manta, mentre per le vallate del Saluzzese è stato confermato il sindaco di Venasca e presidente dell’Unione montana della Valle Varaita Silvano Dovetta.

Si tratta di un organismo consultivo e di controllo che Demaria intende radunare nelle prossime settimane.