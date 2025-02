Al Milanollo di Savigliano spettacolo con gli attori del Carcere di Saluzzo

Domenica 9 marzo al teatro Milanollo di Savigliano va in scena lo spettacolo "Ma l'amore no" con gli attori del Carcere di Saluzzo. L'appuntamento è per le ore 21.

La vita in carcere è costellata di sofferenze e difficoltà sia per la persona reclusa sia per i familiari, entrambi vivono in attesa di un colloquio, di un abbraccio, di una lettera. In carcere manca tutto ma l'assenza più forte è quella dell'affettività, dell'amore. Il detenuto è amputato di una parte fondamentale della propria vita, a volte, per sopravvivenza, deve congelare emozioni e sentimenti. Ma come si fa a far tacere il cuore? Davvero in un percorso di riabilitazione e di presa di coscienza dei propri errori è necessario eliminare l'amore?



Info: 0172.710235 – cultura@comune.savigliano.cn.it