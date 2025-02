Le Acli cuneesi presentano il libro "Il prete dei ribelli" di Albino Morandini

Le Acli provinciali Cuneesi, nell’ambito della mostra “Libera Azione” aperta a Palazzo Samone, su Umberto Mastroianni, autore del Monumento alla Resistenza di Cuneo, in concomitanza con l’ottantesimo anniversario della Liberazione e della fondazione delle Acli a livello nazionale, propongono la presentazione di 4 libri per far conoscere il ruolo di prim’ordine svolto dalla società civile e dal mondo cattolico nella Resistenza in provincia di Cuneo.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Casa Museo Galimberti, (gentilmente concessa dall’amministrazione comunale), a Cuneo, dove visse e operò il partigiano Tancredi Galimberti, Medaglia d'oro della Resistenza, proclamato Eroe nazionale dal CLN piemontese, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria.

La prima presentazione è fissata per venerdì 28 febbraio alle 18, con il libro: “Il Prete dei Ribelli” di Albino Morandini (Edizioni CEM), su don Giuseppe Bruno, nato a Pianvignale di Frabosa il 4 ottobre 1911 e mancato a Mondovì il 23 marzo 1966, che, per la sua opera durante la Resistenza, fu arrestato e condannato a morte dai nazisti e fu salvato dall’esecuzione solo grazie alla Liberazione. Nel dopoguerra fu tra i protagonisti della ricostruzione e diede vita, a Mondovì, alle Acli, di cui fu attivissimo assistente.

Il libro sarà presentato dalla consigliera provinciale e nazionale Acli, Antonella Simondi, che dialogherà con il figlio di Albino, Cesare Morandini, che ha curato la riedizione nel 2011 e la ristampa nel 2023 del libro scritto dal padre e pubblicato la prima volta nel 1969.

“E’ un libro scritto molto bene – dice Antonella Simondi - con una prosa essenziale, ma non impersonale. La vicenda umana di don Beppe Bruno coinvolge il lettore a partire dalle prime pagine e lo accompagna fino alla morte del protagonista.

La sua storia di “prete dei ribelli”, con tanto di nomina vescovile, ci appassiona e ci fa riflettere su quel cruciale periodo storico. Ma anche la sua missione pastorale, prima con l'accompagnamento dei giovani dell'azione Cattolica, poi, dopo la guerra, con le Acli e le numerose attività e opere parrocchiali che ne fanno un "uomo del fare", ci fanno amare questo sacerdote esile, dalla salute malferma che si spende fino all'ultimo per la sua gente”.

Le altre presentazioni sono in programma per: venerdì 14 marzo: “Resistenza Svelata” di Daniele La Corte (Edizioni Fusta), su suor Carla De Noni (1910-1999); venerdì 11 aprile: “Don Antonio Borsotto, Giusto di Israele” di Luca Lanave (Primalpe) e martedì 29 aprile: “Tancredi Dotta Rosso, mio padre” di Margherita Dotta Rosso (Primalpe).

Dato il numero limitato di posti a disposizione nella sala, per la presentazione di ciascun libro occorre prenotarsi telefonando ai numeri Acli: 0171.452644 e 0171.452650.