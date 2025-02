A Cuneo il corteo per la“Giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta"

Anche Cuneo aderisce alla quarta edizione della “Giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta” con una manifestazione che si terrà sabato 1 marzo nelle vie cittadine.

È previsto un corteo che partirà alle 14 da Piazza Europa e si snoderà lungo Corso Nizza e Via Roma, per concludersi in Largo Audiffredi. Alla partenza, all’arrivo e in un paio di tappe intermedie si terranno alcuni interventi dedicati alle tematiche urgenti cui è dedicata la Giornata: pace, giovani, salute, migranti, libertà di manifestazione, condizione dei detenuti, cura dell’ambiente.

Il comitato promotore è costituito da alcune tra le associazioni più attive in Città sul fronte dei temi affrontati: il Comitato Vivere la Costituzione, il Coordinamento Pace e disarmo, il Centro di cultura islamica, la consulta multietnica, Pro-Natura, Legambiente, ANMC Manko-Senegal.