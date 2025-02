Alba: la Consulta del Volontariato dà il via ai progetti nelle scuole: “2 parole al volo” e “Avvicinamento al volo”

Da qualche anno la Consulta del Volontariato di Alba, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato (CSV) di Cuneo, ha scelto di dedicare gran parte delle proprie energie per portare il volontariato nelle scuole superiori albesi.

In particolare, sono stati ideati due progetti: “2 parole al volo”, mattinate in cui i ragazzi possono conoscere e dialogare direttamente con alcune associazioni del territorio, e “Avvicinamento al volo”, un’opportunità unica che permette ai ragazzi di sperimentare in prima persona l’attività di un volontario all’interno di un’associazione.

Obiettivo primario dei progetti è far conoscere ai ragazzi la bellezza del volontariato e le esperienze dei volontari che scelgono di dedicare parte del proprio tempo all’altro, promuovendo l’interazione e lo scambio di idee tra giovani e ormai veterani del Terzo Settore.

La Presidente della Consulta del Volontariato Eliana Davila commenta: “Restiamo sempre colpiti dall’entusiasmo e dalla sorpresa che dimostrano i ragazzi e i loro insegnanti nell’ascoltare le straordinarie storie dei volontari della nostra città. Quest’anno abbiamo notato una certa sensibilità anche verso le difficoltà del mondo del volontariato e gli stessi ragazzi si sono resi disponibili ad aiutare la Consulta a connettersi con le nuove generazioni”.

A tal proposito, è nata una proficua intesa con le due scuole aderenti ai progetti: Apro Formazione e Istituto Cillario Ferrero.

Anche l’assessora al Volontariato e Associazionismo della Città di Alba Donatella Croce si reputa soddisfatta: “Credo sia molto importante che le associazioni possano entrare nelle scuole per farsi conoscere dai ragazzi e dalle ragazze e diffondere con la loro testimonianza i valori di gratuità, dedizione e condivisione che tutti i giorni vediamo incarnati nei tantissimi volontari che operano nella nostra città. Solo così possiamo pensare di contrastare l'affermarsi della legge del più forte che in vari modi si sta insinuando nelle nostre scuole".

Intanto, la Consulta del Volontariato si prepara alla quarta edizione del Salone del Volontariato, prevista ad Alba il 30 maggio 2025, ma quest’anno non mancheranno le novità.