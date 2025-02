Cuneo: 1,9 milioni di euro dalla vendita di palazzo Chiodo finanzierà il progetto del nuovo parcheggio al Campidoglio

I denari derivanti dalla vendita di palazzo Chiodo di Cuneo verranno (seppur in parte) utilizzati per coprire le spese dei progetti legati al Bando Periferie, nello specifico quelli relativi alla costruzione del parcheggio del Campidoglio.

A dichiararlo nella serata di ieri (lunedì 24 febbraio) in Consiglio comunale l’assessore Valter Fantino, in risposta a una specifica richiesta di chiarimenti avanzata dal consigliere Franco Civallero (FI): “Dopo anni di abbandono palazzo Chiodo è stato venduto per 2.400.000 euro, una somma utile per sostenere diverse iniziative cittadine – ha detto -. Le avete già individuate? Se sì, quali sono? E come mai in Consiglio e in commissione non sembra siano ancora giunte idee di sorta?”

L’assessore Fantino ha sottolineato come la somma derivata dalla vendita sia stata inserita tra quelle “in conto capitale”, pertanto ben definita dal punto di vista delle opzioni di spesa, e “avverata” ufficialmente soltanto a metà gennaio: “A chiusura bilancio 2024 avevamo ipotizzato l’utilizzo di una parte della somma come copertura parziale dei costi del progetto di piazza Europa, ovvero 1.900.000 euro che ci permetteranno di non realizzare un mutuo specifico nell’anno in corso. Nulla ci vieta, comunque, di realizzare anche altri ragionamenti”.