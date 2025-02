Dronero ospita il secondo appuntamento con “Tracce – Momenti di riflessione sui segni della contemporaneità”

Mercoledì 26 febbraio alle ore 21, la Sala Giolitti (Ex albergo Nuovo Gallo) di Dronero ospiterà il secondo appuntamento con “Tracce – Momenti di riflessione sui segni della contemporaneità”, ciclo di conferenze promosso dal CeST, Centro Studi Cultura e Territorio.

Protagonista della serata sarà Ricciarda Ricordi con un intervento dal titolo Incroci di civiltà a Venezia: l’Archivio Scritture Scrittrici Migranti di Ca’ Foscari. L’incontro si pone in continuità con la rassegna “Ponte sul mondo” , organizzata nei giorni scorsi dall’associazione “Raffaella Rinaudo OdV” e dal Comune di Dronero, con un grande successo di pubblico. La parola e la scrittura sono strumenti molto efficaci per rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità, nel rispetto delle diverse identità culturali. L’archivio creato dall’Università di Venezia è un esempio di buona pratica per favorire il riconoscimento del valore culturale e sociale della produzione culturale dei migranti. Melania Mazzucco, ospite di “Ponte sul mondo”, ha apprezzato molto l’invito rivolto da Dronero alla professoressa Ricorda, ricoscendo l’alto valore del suo impegno.

Ricciarda Ricorda, già professoressa ordinaria di Letteratura italiana contemporanea e attualmente Senior Researcher presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, si occupa di narrativa novecentesca, di letteratura di viaggio e di scrittura di genere; tra le sue pubblicazioni più recenti, saggi sulle scritture migranti tra Italia e Argentina, sulla scrittrice Jhumpa Lahiri, su Montale viaggiatore, sullo sperimentalismo di Leonardo Sciascia.

L’Archivio Scritture Scrittrici Migranti è un progetto attivo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia in cui la professoressa Ricordi è coinvolta da anni e sviluppa la sua attività di ricerca e divulgazione con proposte rivolte a un pubblico ampio, al fine accrescere consapevolezza attorno alle migrazioni e ai loro effetti sul piano artistico-letterario.

La Rassegna è promossa dal Centro Studi Cultura e Territorio in collaborazione con il Comune di Dronero e con il contributo della Fondazione CRC nell’ambito del progetti “Cittadini in alto rilievo”.

L’ingresso è libero e gratuito, non richiede prenotazione. Per informazioni si può telefonare al numero 329 1365655 o scrivere a cest.segreteria@gmail.com

La Sala Giolitti (ex Albergo Nuovo Gallo) si trova a Dronero in Piazza Martiri n.11