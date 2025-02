Orientamento universitario ad Alba: un evento dagli studenti per gli studenti l'8 marzo

L’8 marzo, presso la Sala dello Sport in via Manzoni 8 ad Alba, a partire dalle ore 15, si terrà un evento dedicato all’orientamento universitario, pensato dal Comitato Studenti di Alba per offrire agli studenti delle scuole superiori un confronto diretto con chi vive già l’università.

A differenza degli incontri tradizionali, questo evento punta a creare un dialogo diretto tra studenti, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con ragazzi che stanno già affrontando l’esperienza universitaria in prima persona. L’obiettivo è offrire una prospettiva più autentica, che non si limiti alla semplice descrizione dei corsi di laurea, ma racconti anche la vita universitaria a 360°: dallo studio alla gestione della quotidianità, dal trasferimento in un’altra città alla vita da pendolare.

L’idea nasce da una riflessione condivisa da molti studenti: durante i classici orientamenti si ha spesso l’opportunità di ascoltare professori e referenti accademici, ma poche occasioni di parlare direttamente con altri studenti. Eppure, un confronto con chi ha vissuto da poco il passaggio dalle scuole superiori all’università può risultare più utile e immediato, oltre a rendere l’intera esperienza più chiara e accessibile.

"Durante i classici orientamenti si parla spesso con professori o referenti accademici, ma poche volte si ha l’occasione di confrontarsi direttamente con altri studenti" spiegano gli organizzatori. "Avere un’opinione da chi ha vissuto da poco il passaggio dalle superiori all’università può fare la differenza".

Nel corso dell’evento, i partecipanti potranno ascoltare esperienze personali e ricevere consigli pratici, non solo sui corsi di laurea, ma anche su come la scelta dell’università si collega al proprio background scolastico e alle aspirazioni future. Un’opportunità per raccogliere informazioni concrete e per capire cosa significhi realmente essere uno studente universitario oggi.

Il programma prevede una serie di interventi suddivisi per area disciplinare, con testimonianze su Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Infermieristica, Lettere, Filosofia, Storia e molti altri percorsi di studio.

"L’obiettivo è offrire una prospettiva autentica che non si limiti alla descrizione dei corsi, ma racconti anche la quotidianità dello studente universitario", sottolineano i promotori.

Un’iniziativa concreta per chi vuole fare una scelta più consapevole sul proprio futuro accademico, ascoltando chi sta già percorrendo quella strada.