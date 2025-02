Il cuneese Roberto Serniotti non sarà più l'allenatore del Cannes, squadra che milita nel massimo campionato francese maschile. La decisione, un po' a sorpresa, è stata annunciata dalla stessa società transalpina in un comunicato stampa apparso sulle pagine social: "L'AS Cannes Volleyball annuncia la partenza di Roberto Serniotti alla fine della stagione in corso", si legge nella prima parte dell'annuncio.

Che continua: "Ringraziamo calorosamente Roberto per il suo impegno e dedizione al lavoro che hanno permesso al club di tornare nell'elite del volley francese alla fine della scorsa stagione. La squadra resta in corsa per i playoff e la stagione non è ancora terminata".

Inaspettato, dunque, il benservito prima della parte più calda del campionato. Il club spiega così la motivazione dell'annuncio: "Nell'ottica di dare una nuova spinta dinamica in vista della prossima stagione, la società ha deciso di prendere una differente direzione ringraziando e augurando a Roberto Serniotti il meglio per il prosieguo della sua carriera".