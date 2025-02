Gli alunni della scuola dell'infanzia di Torre in gita a Cuneo per la mostra di Canaletto, Van Vittel e Bellotto

I bambini della scuola dell’infanzia di Torre Mondovì, lo scorso giovedì 20 febbraio, si sono recati a Cuneo, nel complesso monumentale di San Francesco, per visitare la mostra dedicata a Canaletto, Van Vittel e Bellotto: "Il grande teatro della Città".

Gli alunni hanno avuto poi modo di partecipare attivamente al laboratorio “Città sonore”, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, realizzato in collaborazione con "La fabbrica dei suoni". Partendo dai colori e dai dettagli dei dipinti in modo giocoso e accessibile hanno esplorato i suoni nascosti nelle opere tramite attività musicali:con canti, movimenti strutturati ed espressivi, strumenti convenzionali e non convenzionali.

Questo laboratorio ha avvicinato i bambini al mondo dell’ arte, rendendo l’ esperienza di visita un percorso sensoriale e coinvolgente e un’occasione concreta di apprendimento.