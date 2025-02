Il Rotary Club Alba porta la tecnologia in Madagascar: completato il progetto 'Aiutiamo i nostri figli'

Il Rotary Club Alba ha completato il service annuale 2023-24 “Aiutiamo i nostri figli”, portando istruzione e innovazione nel villaggio di Vohimasina, nel distretto di Manakara, in Madagascar. Un progetto ambizioso, sviluppato nell’arco di due anni, che ha visto la creazione di un’aula multimediale dotata di pc portatili, software didattici e un sistema potenziato di pannelli fotovoltaici con nuove batterie di accumulo.

“Garantire accesso alle risorse digitali è fondamentale per il futuro di questi ragazzi”, spiega il Past President Paolo Fortuna, promotore dell’iniziativa. Il service ha richiesto l’impegno di tutto il club albese e il sostegno di Cuneo, Beausoleil (Francia), Billericay (UK), Sant Cugat (Spagna) e Basildon (UK), oltre al Distretto 2032, che ha contribuito in maniera determinante durante l'anno di presidenza di Remo Gattiglia.

Tecnologia e sicurezza al servizio della comunità

L’area è spesso colpita da forti alluvioni, motivo per cui è stato necessario acquistare un armadio a tenuta stagna per proteggere i dispositivi elettronici da danni e furti. Grazie alla presenza di una rete internet, l’aula multimediale consentirà agli studenti di accedere a fonti educative online, colmando la carenza di libri e materiale didattico.

Fondamentale il supporto dell’Associazione Zanantsika, attiva in Madagascar dal 2005, che con le sue 14 scuole e oltre 3.100 studenti ha fornito competenze e assistenza nella realizzazione del progetto. “L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo”, sottolineano dall’associazione, che in questi anni ha promosso anche centri sanitari, programmi agricoli e di formazione professionale.

Difficoltà logistiche e un mese di attesa in dogana

Il trasporto della strumentazione non è stato semplice: lo sdoganamento ha richiesto quasi un mese a causa della complessità burocratica e delle difficoltà nel giustificare la spedizione di materiale elettronico. “Nonostante le difficoltà, sapevamo che il nostro impegno avrebbe fatto la differenza”, affermano dal Rotary Club Alba.

Le strade dissestate e il maltempo hanno reso ancora più arduo il trasferimento delle attrezzature nel villaggio. Dopo mesi di lavoro per l’installazione dei pannelli solari e la messa in sicurezza dell’aula, a febbraio 2025 gli studenti hanno finalmente potuto assistere alle prime lezioni digitali.

Un impatto duraturo per il futuro dei ragazzi

Questo service non si esaurisce nel breve periodo: l’obiettivo è fornire agli studenti competenze informatiche spendibili nel mondo del lavoro, aprendo loro nuove prospettive professionali. “Abbiamo messo un piccolo tassello per costruire un domani migliore”, conclude il Rotary Club Alba.