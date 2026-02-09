Paolo Roversi e Fabrizio Brignone ospiti di un tandem letterario con la libreria Confabula a Mondovì

L’associazione culturale Gli Spigolatori e la libreria Confabula di Mondovì danno il via a una mini rassegna di presentazioni letterarie che durerà fino al mese di marzo.

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, entrambi i giorni alle ore 18 presso la sede della libreria (piazza Cesare Battisti 3/C), verranno infatti ospitati il giallista Paolo Roversi e l’autore cuneese Fabrizio Brignone.

Giovedì pomeriggio lo scrittore milanese presenterà “L’ultima cosa che sai. La nuova indagine di Enrico Radeschi”. Dopo vent’anni dalla sua prima uscita, il giornalista hacker protagonista di una lunga serie di romanzi torna nella sua città d’origine, nella Bassa mantovana, dove una serie di singolari omicidi lo terranno incollato alle indagini. Contemporaneamente, a Milano, gli amici di sempre seguiranno la pista per scoprire l’autore di un crimine efferato ma dai contorni indefiniti.

Fabrizio Brignone, giornalista del settimanale “La Guida”, animerà invece lo spazio della libreria nel pomeriggio del venerdì. Dopo alcuni volumi sul rock e sugli USA, Brignone ha iniziato a dedicarsi ai libri per ragazzi, pubblicando con la casa editrice Il Ciliegio “La foresta della nebbia” e quindi “Nell’abbraccio dell’acqua”. Sarà proprio quest’ultimo romanzo a essere presentato al pubblico monregalese. Una giovane protagonista di nome Laver sogna di raggiungere il mare per trovare la sua identità, appunto, nell’abbraccio dell’acqua. Il viaggio sarà però una scoperta non solo del mondo circostante, ma anche del sé più profondo, tra avventure e incontri significativi.

Appuntamenti quindi giovedì 19 e venerdì 20 febbraio alle ore 18 presso la libreria Confabula a Mondovì.

Si ricorda che gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.