Domani, anche a Boves, si celebra il Giorno del ricordo

Martedì 10 febbraio anche a Boves si celebra il Giorno del ricordo. Una commemorazione civile nazionale italiana, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Una giornata Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, che vuole "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

L’appuntamento sarà martedì 10 febbraio alle ore 15 presso il ponte di via Peveragno, di fronte allo stadio di calcio. Saranno presenti autorità locali e Maria Grazia Rugginelli, una bovesana originaria di Capodistria, testimone di quegli eventi storici.