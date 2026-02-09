Sportabili Alba porta il Carnevale a cavallo in maschera al Maneggio Equi di Roddi

Un Carnevale pensato come momento di incontro, gioco e partecipazione, nel segno dell’inclusione. Sabato 14 febbraio il Maneggio Equi di Roddi ospita il “Carnevale a cavallo in maschera”, iniziativa promossa da Sportabili Alba in collaborazione con il Maneggio Equi, con il coinvolgimento delle realtà associative del territorio.

Il ritrovo è fissato presso il Maneggio Equi, in via Fontanassa 15, a Roddi. Alle 13.30 prenderà il via il percorso a cavallo in maschera, curato dagli allievi della Scuola di Equitazione. L’iniziativa è riservata ai tesserati Sportabili Alba per quanto riguarda le attività a cavallo, mentre l’ingresso all’evento è libero e aperto a tutti.

Nel pomeriggio, alle 16.30, è prevista una merenda con cioccolata calda per tutti i presenti, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Roddi e il Gruppo Alpini di Roddi. A conclusione della giornata si terrà la premiazione delle maschere più divertenti.

L’evento si inserisce in un contesto di attenzione allo sport come strumento di inclusione e socialità. Le offerte raccolte nel corso della giornata saranno destinate a sostegno delle attività dell’associazione Sportabili Alba.

Per partecipare all’esibizione a cavallo è richiesta la prenotazione presso l’ufficio organizzativo entro il 10 febbraio, contattando il numero 366 9943748.