A Grinzane Cavour "Un po' di Pulcinella"

Domenica 15 febbraio a Grinzane Cavour Burattinarte porta in scena, nel salone parrocchiale (piazza della Chiesa 12 Gallo Grinzane), lo spettacolo "Un po' di Pulcinella".

Prezioso omaggio del Teatro del Secchio alla grande tradizione napoletana delle guarattelle, questo spettacolo riporta in scena Pulcinella in una vicenda semplice e arcaica, ricca di simboli, comicità e libertà espressiva. Un teatro essenziale e diretto, capace di parlare al presente attraverso una forma antichissima.

Pulcinella vuole cantare una serenata alla sua amata Teresina, ma il suo canto stonato richiama invece un feroce cane e una serie di personaggi inattesi. Nel tentativo di ammansire l’animale, Pulcinella viene morso, dando avvio a una catena di eventi che si susseguono con l’inesorabile ritmo di un effetto domino. A offrirsi di salvarlo è un guappo prepotente, che pretende un pagamento in cambio del suo intervento. Pulcinella accetta, ma una volta libero si rifiuta di pagare, scatenando una lotta fatta di astuzia, bastonate e ribaltamenti di ruolo.

La vicenda si spinge fino all’estremo: il guappo muore e viene accompagnato da Pulcinella al campo santo, ma neppure la Morte riuscirà ad avere la meglio sull’eroe, che ancora una volta trionfa sull’autorità, sulla violenza e sul destino. Solo allora Pulcinella potrà finalmente cantare una dolce canzone e danzare con Teresina nel finale.

Liberamente ispirato alle guarattelle napoletane, lo spettacolo è costruito attorno a personaggi archetipici che ricordano gli arcani dei Tarocchi e affronta, con leggerezza e ferocia insieme, i grandi temi della tradizione popolare: l’amore, la morte, il potere e l’eterna capacità di Pulcinella di cavarsela sempre. Un teatro divertente e liberatorio, che conserva intatta la forza simbolica della maschera e il suo dialogo diretto con il pubblico.

Ingresso libero a offerta